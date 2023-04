Huderin will mit „Made in Scheune“ die Vergangenheit in den Alltag integrieren

Von: Marten Vorwerk

Daniela Mertsch präsentiert ihren Shop „Made in Scheune“. © Vorwerk

Daniela Mertsch hat in einer Scheune neben ihrem Wohnhaus in Hurrel ein großes Deko- und Accessoire-Sortiment aus den 1950-er bis 1980-er Jahren. Damit fährt sie auf Oldtimermärkte und betreibt einen Online-Shop auf Ebay.

Hude – „Ich mag einfach alte Sachen. Ich habe ein Gefühl für Nachhaltigkeit und will Dinge lieber aufbewahren, statt sie wegzuschmeißen“, erklärt Daniela Mertsch ihr Faible für alte Deko-Artikel und Accessoires von vor mehr als 40 Jahren. Die 42-Jährige hat sich neben ihrem Wohnhaus im Huder Ortsteil Hurrel an der Ortstraße in einer Scheune einen Shop aufgebaut, der vor allem mit Artikeln aus den 1950-er bis 1980-er Jahren ausgestattet ist. „Made in Scheune“ heißt ihr Vintage-Laden.

Seit 2010 betreibt Mertsch ihren Shop. Seitdem bietet sie die Artikel auch im Internet bei „Ebay“ an. „Ich habe vorher beruflich für eine Firma bestimmte Dinge fotografiert, bei ,Ebay‘ online gestellt und verschickt. Ich dachte irgendwann: ,Das kannst du auch selber nur für dich machen‘“. Gesagt, getan. Mertsch machte sich selbstständig und baute sich ihren eigenen Shop auf. Neben dem Online-Geschäft auf „Ebay“ und der Scheune in Hude ist die 42-Jährige vor allem auf Oldtimermärkten unterwegs – mit einem Zwölf-Meter-Stand. Dabei wird sie von ihrem Ehemann Hans und Freunden unterstützt. Ihre Mutter kümmert sich um die Buchhaltung.

Bunte Farben begeistern Mertsch

Vor allem die Farben aus der früheren Zeit begeistern Mertsch. „Es war alles etwas bunter. Ich habe zudem viel Spaß daran herauszufinden, wo die alten Sachen herkommen und wofür sie damals genutzt wurden. Es ist spannend, sie dann in den Alltag zu integrieren“, sagt sie und ergänzt: „Ich muss mir kein neues Plastiksieb kaufen, wenn ich noch ein altes habe, das funktioniert.“

Retro-Artikel wie Pin-ups gehören zu den Lieblingsstücken von Daniela Mertsch. © Privat

Zu ihren Lieblingsartikeln gehören Retro-Stücke, zum Beispiel Schilder mit Bildern von Elvis Presley oder Pin-ups. „Das sind Bilder von meist halbnackten Frauen, die auf einem Auto sitzen“, sagt Mertsch schmunzelnd. „Dabei ist wichtig zu wissen, dass Retro-Artikel in der Gegenwart hergestellt werden und mit ihrem Stil an die alten Zeiten erinnern sollen. Es gibt hier also nicht nur Dinge, die aus den 1950-er bis 1980-er Jahren stammen“, erklärt Mertsch.

600 Artikel: von Keramikstücken über Blechschilder bis zu Flamingo-Regenschirmen

Insgesamt 600 Artikel bietet sie mit „Made in Scheune“ an. Die Auswahl ist riesig. Es seien keine Grenzen gesetzt, Hauptsache Retro oder etwas von früher. Von unzähligen Keramikstücken, über Gläser und Blechschilder bis hin zu Flamingo-Regenschirmen oder alten Feuerzeugen und Pomade für die Elvis-Tolle, alles ist dabei.

Ihre Artikel bekommt Mertsch unter anderem, wenn sie bei Haushaltsauflösungen hilft. „Wenn ein Mensch stirbt, muss ja nicht immer alles weggeschmissen werden“, betont sie. In der Gemeinde sei sie gut vernetzt. „Viele Leute kennen mich und wissen, dass ich alte Sachen sammle.“ Das helfe dabei, ihre Scheune „mit tollen Artikeln auszustatten“.

Blumenvasen aus Keramik oder eine Schreibmaschine sind Teil des Sortiments von „Made in Scheune“. © Privat

Zurzeit laufen bei Mertsch die Vorbereitungen auf den Oldtimermarkt in Bockhorn (9. bis 11. Juni). Den ersten Höhepunkt des Jahres hat sie schon hinter sich. Im Februar war sie mit einem Stand bei der „Classic Motorshow“ in Bremen. Besonders bunt stattet sie ihre Stände aus, um aufzufallen. Das sei gerade zurzeit wichtig. „Man merkt schon, dass die Leute wegen der Inflation aufpassen, wofür sie ihr Geld ausgeben“, sagt Mertsch. Auf diesen Messen seien genau die Leute unterwegs, die sich für die Accessoires von „Made in Scheune“ interessieren. Mertsch erklärt: „Es ist gut, vor Ort zu sein und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie mögen es zudem, anzufassen – vor allem die alten Sachen. Das alles ist wie eine Zeitreise.“

Information Wer sich „Made in Scheune“ an der Ortstraße 13 anschauen möchte, kann unter Tel. 04408/9849779 einen Termin mit Daniela Mertsch vereinbaren.