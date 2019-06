Motorradfahrer übersieht Auto - eine Person schwer verletzt

Verkehrsunfall in Hude

Am Sonntag ist es in Hude zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren ein Auto- und ein Kradfahrer. Mit schweren Verletzungen ist der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gekommen.