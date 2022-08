Kein Kirchturmdenken in der „tollen Region“

Von: Gero Franitza

Innovativ, nachhaltig, regional und gemeinschaftlich: die Vertreter der Gemeinden und der WLO vor den „Landtagen Nord“. © Franitza

Vielstedt/Wüsting – Wenn in etwas mehr als einer Woche die „Landtage Nord“ in Wüsting über die Bühne gehen, werden auch wieder die Gemeinden Hude, Ganderkesee, Lemwerder, Berne und Hatten mit dabei sein – an einem gemeinsamen Stand. Denn sie verfolgen ein gemeinsames Ziel: die touristischen, kulturellen und gesellschaftlichen Angebote ihrer Kommunen einem großen Publikum vorzustellen und für diese attraktiv zu machen.

Die ersten vier Gemeinden arbeiten bereits unter dem Titel „4 auf dem Rad“ in diesem Bereich zusammen. Hinzugesellen wird sich die Wirtschaftsförderung für den Landkreis Oldenburg (WLO), die ihre Beratungs- und Förderungsangebote vorstellt sowie für Berufsausbildungen im Handwerk wirbt.

Diese Zusammenarbeit ist weder ein Novum noch eine Eintagsfliege: „Diese Teilnahme an den Landtagen hat schon Tradition“, sagt Roland Arndt von der Gemeinde Hude bei der Vorstellung des Programms am Vielstedter Bauernhaus bei Hude. Seit mehr als zehn Jahren seien die Partner dort in dieser Konstellation vertreten. Diesmal werden sie an einer eigenen Zeile in der Messehalle in Wüsting vertreten sein. Das Motto des Zusammenschlusses lautet in diesem Jahr „Innovation, Nachhaltigkeit und Regionalität“. Zwar agiere dabei jeder für sich, so Arndt, „doch wir ergänzen uns ganz gut“. Das spiegelt sich auch in den Angeboten wider: So sind es nicht zuletzt die verschiedenen Radwege und Touren, die die Gemeinden verknüpfen und Touristen von einer Sehenswürdigkeit oder einem Ausflugsziel nicht nur in eine andere Ortschaft, sondern durchaus auch von einer Landschaft in eine andere führen – sei es Wald, Heide, Moor, Wasser oder Geest. Ihre Besonderheiten verstecken die Partner dabei nicht: So werde Hude diesmal seinen Status als „Fair Trade Town“ illustrieren sowie den örtlichen Kulturverein und dessen geplantes Festival im Herbst präsentieren, so Arndt. Hatten etwa sei, was Übernachtungsmöglichkeiten angeht, „besonders gut aufgestellt“, so Marina Franz von der Gemeinde. „Unsere Gästeführer reißen sich förmlich darum, dabei zu sein“, ergänzt sie.

Breitenwirkung: Auf den „Landtagen Nord“ werden wieder Zehntausende Besucher erwartet. © Landtage

„Jeder hat seine Fähigkeiten“, sagt WLO-Geschäftsführerin Christine Gronemeyer. Diese gelte es gemeinsam zu nutzen, statt als Einzelner unterwegs zu sein beziehungsweise in Verwaltungsgrenzen zu denken. Das gelte im übertragenen Sinne auch für die Wirtschaftsförderung.

„Das wird die Zukunft sein“, ist sich Kirsten Erdmann von der Gemeinde Berne sicher, „sonst kommen wir nicht weiter.“ Der Gast komme aus seiner Sicht eben „in eine tolle Region“, unterstreicht Ganderkesees Wirtschaftsförderin Christa Linnemann – und nicht nur an einen einzelnen Ort. Das lasse sich an vielen mobilen Tagestouristen, die ihre Fahrräder mitbringen, und Wohnmobilisten ablesen, ergänzt Martina Weisensee von der „Touristik-Palette“ Hude.