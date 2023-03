Für ihr gerechtes Handeln ausgezeichnet: eine „faire“ Grundschule in Hude

Von: Gero Franitza

Gemeinsam eine „faire“ Grundschule: Eltern, Lehrer, Kinder und die Steuerungsgruppe „Fair Trade“ der Gemeinde. © Franitza

Hude – Rund drei Jahre lang hat die Grundschule Jägerstraße in Hude Schritt für Schritt auf diesen Titel hingearbeitet – am Freitag war es so weit. Die Bildungseinrichtung mit ihren 170 Kindern darf sich ab sofort offiziell „Fair Trade School“ nennen. Damit liegt die Schule im Trend – Hude trägt bereits seit vier Jahren den Titel „Fair Trade Town“. Mit einer kleinen Feierstunde haben die Lehrer, Kinder und der Arbeitskreis „Fair Trade“ den Erhalt des Siegels gefeiert – zum Schluss gab es noch eine tolle Überraschung für alle Schüler.

„Wir haben vor Corona angefangen, da ging es vor allem um Kaffee für die Kollegen“, berichtet Sozialpädagogin Franziska Scheller. Später sei die Idee aufgekommen, die Kinder mit einzubinden. „Und dann ist es immer größer geworden“, freut sie sich. Danach sei ein „Fair Trade“-Arbeitskreis aus Kollegen, Eltern und Schülern gebildet worden, ergänzt Schulleiter Meene Wilts. Um die begehrte Auszeichnung zu bekommen, mussten acht Kriterien erfüllt werden. Daher gibt es im „Kinderkiosk“ – der von den Mädchen und Jungen betrieben wird – etwa auch Bananen und Schokolade aus gerechtem Handel zu kaufen. Wo diese herkommen, wie sie angebaut und hergestellt werden, sei immer wieder Teil des Unterrichts, so Wilts.

Umjubelter „Neuzugang“: Auch in dem Automaten wird es fair gehandelte Produkte geben. © Privat

Während der munter gestalteten Feier mit allen Schülern – bei der immer wieder Kinder auftraten, ansagten und erklärten – wurde noch einmal der Hintergrund geschildert. „Fair Trade“ bedeute, dass die Menschen, die den Kakao für die Schokolade oder die leckeren Bananen anbauen und ernten, auch gerecht bezahlt werden, erklärten Tjara, Nelly und Nils zu Beginn. Auf einer Weltkarte zeigten sie einige Anbauländer. „Wir wünschen uns, dass die Kinder dort auch zur Schule gehen dürfen“, sagten sie. Und was gibt es noch im fairen Handel, fragte Scheller und hielt eine Tasse hoch. „Kaffee!“, riefen die Kinder. Doch gebe es auch Dinge, die nicht gegessen oder getrunken werden können, sagte die Sozialpädagogin und holte einen Strauß hervor: „Blumen!“, riefen die Schüler. Sie bedankte sich bei dem Arbeitskreis und allen, die daran mitgewirkt haben, die Auszeichnung zu erhalten. Rektor Wilts lobte das Engagement seiner Schule ebenfalls. Jeder, der mitmache, leiste einen kleinen Beitrag für eine insgesamt bessere Welt – etwa, indem er für einen kleineren ökologischen Fußabdruck sorge. „Was das genau ist, werden eure Lehrer mit euch besprechen“, kündigte er an.

Drei Jahre lang an dem „Fair Trade“-Siegel gearbeitet

Nach dem Lied „Fair Trade ist unser Hit“ und einem kleinen Videofilm, der besondere Punkte der „Fair Trade“-Geschichte der Schule wiedergab, waren nochmal die Schüler dran: Die Mädchen und Jungen berichteten, was sie sonst noch geleistet haben: Etwa leere Chipstüten sammeln, damit sie weiterverarbeitet werden können, Vogelhäuschen aus leeren Milchkartons basteln, Schmierpapier sammeln und den Müll zu trennen. Nach kleinen Ansprachen und Ermunterungen von Karin Rohde, Ratsfrau und Sprecherin der Huder Fairtrade-Steuerungsgruppe, und Bürgermeister Jörg Skatulla war es dann endlich soweit: Das offizielle „Fair Trade“-Banner durfte enthüllt werden.

Und gleich danach noch etwas: Sozialpädagogin Scheller hatte von einer Kölner Schule einen Verkaufsautomaten geschenkt bekommen. Jetzt können sich die Kinder der Jägerstraße dort künftig fair gehandelte Artikel kaufen. Die Schüler begrüßten den „Neuzugang“ mit Jubel.