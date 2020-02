Grüne fordern „Pro-Klima-Siedlungen“

Hude – Unter dem Titel „Klimagerechte Entwicklung von Wohnbauflächen“ will der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt der Gemeinde Hude am Mittwoch, 12. Februar, über umweltfreundliche Siedlungen sprechen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat beantragt, für drei derzeit als Wohnbaupotenzialflächen geltende Gebiete in der Kommune „Pro-Klima-Siedlungen“ zu planen. Die Kriterien dafür auszugestalten soll Aufgabe einer neu einzusetzenden Arbeitsgruppe sein, heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung befürwortet dies.

Als konkrete Standards für die neuen Siedlungen nennen die Grünen beispielsweise den Ausschluss von Erdöl und -gas, eine komplexe Bauweise, die verschiedene Gebäudetypen und -größen einbezieht, Mindestanforderungen zur Dämmung oder die Nutzung von Regenwasser für Gärten und Toilettentechnik. Als Wärmequellen sollten in den klimafreundlichen Siedlungen Solarthermie, Erdwärme, Holz oder Luftwärmepumpen dienen. „Bei einer solchen Vorgabe haben die Häuslebauer noch viele Freiheitsgrade, und es gibt keine weiteren technischen Vorgaben beim Heizsystem“, schreibt die Fraktion.

Grundsätzlich gehe es darum, die weitere Versiegelung von Flächen zu vermeiden, erläutert die Huder Grünen-Politikerin Karin Rohde. Deshalb verweise der Antrag auch auf Optionen abseits des Einfamilienhauses: Mehrfamilienhäuser, Tiefgaragen statt Stellplätzen vor Gebäuden oder Gemeinschaftswohnraum. „Wir wollen zukünftige Baugebiete möglichst klug planen.“

Bürgermeister Holger Lebedinzew befürwortet den Vorstoß der Fraktion. Eine Arbeitsgruppe zum Thema „Pro-Klima-Siedlung“ einzusetzen, findet er eine „gute und richtige“ Idee. Selbst bei Investoren bemerke er inzwischen ein Umdenken sowie mehr Offenheit und Verständnis für umweltfreundliches Bauen. Auch die Gemeinde Hude spüre, dass ein Wandel vonstatten gehe.

Die Verwaltung plädiert in ihrer Sitzungsvorlage allerdings dafür, das Baugebiet in Wüsting, für das bereits das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans läuft, nicht als „Pro-Klima-Siedlung“ zu planen. „Da sich die Grundstücksverhandlungen bereits über mehrere Jahre erstreckt haben und die Erarbeitung der Kriterien für eine „Pro-Klima-Siedlung“ zu weiteren Verzögerungen führen würde, sollte dieses Baugebiet gesondert betrachtet werden“, heißt es zur Begründung. „Der Siedlungsdruck in Wüsting ist groß“, bekräftigt Lebedinzew. Er habe aber bereits Kontakt zur Niedersächsischen Landgesellschaft aufgenommen, um alternative Versorgungsideen für das Gebiet zu entwickeln.

In der Vorlage stellt die Verwaltung zudem fest: „Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob künftige Wohnbaugebiete in der Gemeinde Hude als ,Pro-Klima-Siedlungen’ entwickelt werden sollen.“ Laut Lebedinzew hängt das von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe ab. Er ist optimistisch: Andere Gremien, die sich bereits mit Aspekten des Bauens in der Kommune befasst hätten, seien bereits zu guten Ergebnissen gekommen. „Man muss sich zusammensetzen und prüfen: Was wollen wir hier in der Gemeinde eigentlich haben?“

Für die Grünen geht es ebenfalls um konkrete Fragen. Sie hätten darauf verzichtet, eine Resolution zum sogenannten Klimanotstand einzubringen, erläutert Rohde. Denn wichtiger sei es ihnen, in den Bereichen Bauen, Wohnen und Verkehr Veränderungen zugunsten des Umweltschutzes zu erreichen. Um dazu bereits vorhandenes Wissen zu nutzen, verweisen die Grünen in ihrem Antrag auf die Planungshilfen der Niedersächsischen Initiative für Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung (NIKIS). Außerdem regen sie an, eine „organisierte ,Hilfestellung’ für die Bauverantwortlichen bereitzustellen“.

Termin

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt kommt am Mittwoch, 12. Februar, ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus Hude zusammen.