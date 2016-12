Geflügelpest in Hude: Nächster Verdacht

13.500 Puten müssten getötet werden

Oldenburg - In einem weiteren Putenbestand in Hude (Landkreis Oldenburg) gibt es einen neuen Verdachtsfall auf Geflügelpest. Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAVES) bestätigte den Verdacht auf das Vogelgrippevirus H5 bereits am Mittwochabend, bekannt wurde der Fall jedoch erst im Rahmen eines Besuches des niedersächsischen Landwirtschaftsministers Christian Meyer am Donnerstag beim dem Institut in Wardenburg. In dem betroffenen Huder Betrieb werden 13.500 Tieren gemästet. Die Tötung des Bestandes ist beauftragt.

Wie nun bekannt wurde, konnte bei den am ersten Weihnachtstag in Vechta gekeulten Puten im Labor kein Vogelgrippe-Virus festgestellt werden. Wie der Landkreis Vechta mitteilte, sind die bei der vorsorglichen Tötung von 21 000 Tieren insgesamt 120 entnommenen Proben mit negativem Ergebnis getestet worden. In dem Betrieb war der gleiche Futtermeister wie in der Mästerei in Neerstedt beschäftigt gewesen, wo die Vogelgrippe nachgewiesen werden konnte und 10 000 Puten getötet wurden.

Trotz der gestiegenen Zahl an Vogelgrippefällen in Niedersachsen sind die Landes- und Landkreisbehörden nach Aussage von Meyer sehr gut aufgestellt, um zeitnah die Proben zu untersuchen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest zu ergreifen.

Niedersachsen weitete Monitoring aus

Gemeinsam mit LAVES-Präsident Professor Eberhard Haunhorst warf der Minister bei seinem Besuch auch einen Blick in die Labore des angeschlossenen Lebensmittel- und Veterinärinstituts Oldenburg (LVI). Hier wurden während des aktuellen Seuchengeschehens bisher mehr als 7 200 Proben von Hausgeflügel und 670 Proben von Wildvögeln untersucht. Niedersachsen weitete auch das Monitoring noch einmal aus. Insgesamt analysierte das LVI im Jahr 2016 im Hausgeflügelmonitoring 4 303 Proben sowie 720 Proben von Wildvögeln. „In den Laboren und im LAVES-Koordinierungszentrum sind die Mitarbeiter seit Wochen kontinuierlich im Einsatz. Wenn es die Lage erfordert, werden wir auch über den Jahreswechsel schnellstmögliche Ergebnisse liefern“, betonte Haunhorst. Die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden sei vorbildlich. „Unsere Mitarbeiter stehen den Landkreisen bei allen Fragen zur Bekämpfung der Geflügelgrippe zur Seite.“

Fälle in 15 Bundesländern nachgewiesen

Seit dem ersten Fall Mitte November im Landkreis Peine wurden in Niedersachsen insgesamt 17 Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln nachgewiesen, diese sind fast über das ganze Landesgebiet verteilt. Bei Nutzgeflügel wurde das Virus H5N8 bisher in sechs kommerziellen Geflügelhaltungen sowie in einem Kleinstbetrieb bestätigt. Insgesamt sind bisher Fälle in 15 Bundesländern nachgewiesen. In Niedersachsen sind die Bestände der zuletzt betroffenen Tierhaltungen geräumt. In den errichteten Sperrbezirken wurden bisher keine weiteren Fälle von Vogelgrippe nachgewiesen.

„Wir gehen allen möglichen Übertragungswegen nach“, sagte Minister Meyer. „Gerade weil wir bisher nicht wissen, wie das Virus in die Ställe gelangt, sind die Biosicherheitsmaßnahmen so wichtig. Die Tierhalter müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie mit deren Einhaltung nicht nur ihre Tiere, sondern womöglich auch ganze Regionen vor der Vogelgrippe bewahren können.“

