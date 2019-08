Fund eines Torpedos in Hude - Bremer Straße voll gesperrt

Fund einer Seemine in Hude: Der weitere Vorgang wird noch geprüft.

Eine Seemine ist am Donnerstagvormittag im Bereich einer Baustelle an der Bremer Straße auf Höhe Heuweg gefunden worden.

Update, 15.30 Uhr

Bei Arbeiten für eine Gasleitung an der Bremer Straße in der Gemeinde Hude ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Torpedo aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Bohrkopf stieß gegen ein metallisches Objekt, woraufhin die Arbeiten eingestellt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover angefordert wurden.

Derzeit prüfen Spezialisten, wie der Zustand des Torpedos ist. Das Technische Hilfswerk soll angefordert werden. Der Sprengkopf des Torpedos befindet sich unter der Straße. Sollte es möglich sein, ihn zu bewegen, soll er in einer Kiesgrube gesprengt werden. Die Polizei ist vor Ort. Auch Vertreter der Gemeinde Hude sind informiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Oldenburg und umzu solche Torpedos auftauchen. Aber wie kamen solche für Kriegsschiffe konzipierten Ladungen fernab der Küste ins Hinterland? „Durch die Pioniere der Wehrmacht“, hieß es in einem früheren, ähnlich gelagerten Fall vom Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Oldenburg.

In den letzten Kriegstagen hätten die Deutschen diese Straße vermint, um die Alliierten auf ihrem Weg von Bremen nach Oldenburg aufzuhalten. Dafür bedienten sie sich aus den Marine-Depots rund um Wilhelmshaven: Denn erstens liefen in den letzten Kriegstagen sowieso kaum noch U-Boote aus, und zweitens dürfte es im Frühjahr 1945 kaum noch anderweitigen Nachschub gegeben haben.

Die Pioniere hätten also diese Torpedo-Minen verlegt, sie mit Zündern versehen, sich dann verschanzt und gewartet. Wenn Panzer über die bis zum Horizont einsehbare Straße gerollt wären, hätten sie auf Sicht gezündet.

Originalmeldung

Hude - Der Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht derzeit, um was für einen Typ es sich bei der Mine handelt und wie weiter vorgegangen werden kann.

Zu diesem Zweck ist die Bremer Straße zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg derzeit komplett gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen.