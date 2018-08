Bis Freitag ist auf dem Messegelände noch viel zu tun

Landtage Nord: Der Aufbau nimmt jetzt Fahrt auf / 600 Aussteller präsentieren sich

+ Haben noch reichlich Arbeit vor sich: Hannah Allmandinger, Laura Fischer und Henrike Diemer (von links) helfen beim Ausschildern der Stände und Wegweiser. J Fotos: Franitza

Wüsting - Wer am Montag über das Messegelände der Landtage Nord in Wüsting geht, mag es kaum glauben, dass sich auf dem 13 Hektar großen Areal in den nächsten Tag 600 Aussteller präsentieren: Denn am Freitag öffnet die größte landwirtschaftliche Messe im Nordwesten um 10 Uhr ihre Pforten.