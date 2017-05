Photovoltaikanlage brennt in Hude

Schwierige Aufgabe für Feuerwehr

+ © Feuerwehr Der Brand hatte sich durch die Kabel der Photovoltaikanlage ausgebreitet. © Feuerwehr

Hude - Eine knifflige und langwierige Aufgabe erwartete die Huder Feuerwehr am Sonnabend gegen 16.30 Uhr an der Hurreler Straße: In einer Photovoltaikanlage auf einer Garage war ein kleiner Brand ausgebrochen. Als die Kameraden eintrafen, hatte der Besitzer die Flammen bereits größtenteils mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch gelöscht.