Flüchtige Zigarettendiebe gefasst: Jetzt sitzen sie in Haft

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Die Polizei hat Zigarettendiebe erwischt, die zuvor eine Supermarktkassiererin geschubst hatten und dann geflüchtet waren. Jetzt sitzen sie in Haft.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 11. Juli, gegen 19:40 Uhr in einem Supermarkt an der Langenberger Straße in Hude.

Zwei Männer hatten laut Polizeibericht den Markt betreten. Während einer von ihnen die 25-jährige Kassiererin ablenkte, entwendete der andere Täter aus einem Behältnis Zigaretten in einem Wert von rund 800 Euro.

Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte, forderte sie den Mann auf, die Waren zurückzugeben. Dieser schubste sie jedoch zur Seite und rannte mit den Zigaretten aus dem Laden. Der zweite Täter rannte ebenfalls hinaus, stieg in ein Auto und flüchtete gemeinsam mit seinem Partner. Die Kassiererin blieb unverletzt.

Am Weserfähranlager gestellt

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter in dem Fluchtauto am Weserfähranleger Motzen gestellt werden. In dem Auto befanden sich die gestohlenen Zigaretten.

Die beiden Täter im Alter von 26 und 29 Jahren und ohne bekannten Wohnsitz wurden vorläufig festgenommen. Am Mittwoch, 12. Juli, wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg eine Untersuchungshaft für die Männer an. Sie wurden im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die entwendeten Zigaretten werden dem Supermarkt wieder ausgehändigt.

Zwei Opferstöcke und eine Geldkassette haben Diebe in der Wildeshauser Alexanderkirche am Rande des Bücherflohmarktes aufgebrochen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich bereits am Dienstag ein Diebstahl in der Wildeshauser Alexanderkirche ereignet. Unbekannte haben zwischen 9 und 17.30 Uhr zwei Opferstöcke und eine Geldkassette aufgebrochen.

Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Zudem gibt es dort derzeit im Südquerhaus einen „Bücherflohmarkt des Vertrauens“. Die Menschen spenden für die Bücher so viel wie sie wollen. Das Vertrauen wurde nun aber ganz offensichtlich gebrochen. Zu der Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden, so die Beamten. Schließlich wisse niemand, wie viel Geld in den Spendenbehältern war.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.