Ex-CDU-Abgeordneter Thümler zur AfD gewechselt

Hamburg/Hude - Der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Thümler aus Hude arbeitet nun in Hamburg für die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft. Thümler hat aber nicht nur die Partei, sondern auch den Namen gewechselt. Er heißt nun Prenzler wie seine Frau.

Prenzler war 2003 als direkt gewählter Abgeordneter in den niedersächsischen Landtag eingezogen. Der damals 34-jährige Christdemokrat hatte seinen Sitz und alle anderen politischen Ämter aber bereits im Sommer 2005 wieder geräumt, weil Betrugsvorwürfe im Raum standen, die sich bestätigten. Der Huder hatte bei Reisen durch Deutschland unter Vorlage eines Presseausweises Rabatte in Hotels gefordert und teilweise auch bekommen. Das Amtsgericht Oldenburg verurteilte ihn wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Geldstrafe.

In Hude, wo Prenzler in den 1990er-Jahren im Rat saß und Vorsitzender der CDU-Fraktion sowie des Gemeindeverbands war, zeigt man sich erstaunt über den Wechsel. Carsten Möhlenbrock, der nach der Aufdeckung des Betrugs rund zehn Jahre Vorsitzender des Gemeindeverbands war, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ich bin sehr überrascht.“ Er hatte nichts von dem Wechsel zur AfD gewusst. Überhaupt gebe es seit damals keinen persönlichen Kontakt zu Prenzler, so Möhlenbrock.

Prenzler war bereits vor der Hotelaffäre in die Schlagzeilen geraten, als er einen Solidaritätsappell für den damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann aus Hessen unterzeichnet hatte. Letzterer hielt am Tag der Deutschen Einheit 2003 eine Rede, die als antisemitisch kritisiert wurde. Er hatte die Juden wegen ihrer angeblichen Rolle im Stalinismus mit dem Begriff „Tätervolk“ in Verbindung gebracht, berichtete das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Die Unionsfraktion im Bundestag schloss Hohmann deswegen aus. Das hatte Prenzler nicht gepasst, der den Solidaritätsappell unterschrieb.

Unruhe in Hamburger AfD-Fraktion

Die Betrugsgeschichte und der Appell wurden mehr als zehn Jahre nach den Vorfällen wieder aktuell, als sie innerhalb der Hamburger AfD zur Sprache kamen. So berichteten das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost Anfang 2016, dass der Fraktionsgeschäftsführer Prenzler innerhalb seiner Partei in die Kritik geriet, als bekannt wurde, dass er wegen Betrugs verurteilt worden war. Der Posten des Fraktionsgeschäftsführers sei eine einflussreiche Position, so das Abendblatt. Laut der Zeitung war Prenzler 2010 aus der CDU ausgetreten.

Die AfD gibt sich zugeknöpft, was Prenzler angeht. „Es handelt es sich um einen Mitarbeiter der Fraktion, und er nimmt keine politischen Mandate innerhalb der AfD wahr. Aus diesen Gründen sehe ich keine Veranlassung, auf Ihre Fragen einzugehen“, heißt es auf Nachfrage.

