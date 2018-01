Erste Hilfe für die Seele

Johanniter gründen Team für psychosoziale Notfallversorgung und suchen Ehrenamtliche

+ Teams für psychosoziale Notfallversorgung, hier bei einer Übung, kümmern sich um Angehörige von Unfallopfern oder um Zeugen eines traumatisierenden Ereignisses. - Foto: Schlottke

Hude - Die Johanniter-Unfall-Hilfe gründet in Hude ein Team für die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und sucht dafür noch engagierte Helfer. Alle Interessierten sind zu einer Infoveranstaltung am Freitag, 26. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Gebäude der Feuerwehr Hude, Parkstraße 55a, eingeladen. Anmeldungen sind unter der kostenlosen Servicenummer 0800/0019214 und unter 0441/350690 möglich. Besondere Voraussetzungen sind nicht erforderlich. Mitmachen kann jeder, der andere Menschen in einer für sie schwierigen Situation unterstützen will. Die Ausbildung übernehmen die Johanniter.