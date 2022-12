Orientierungsloser Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Er kam mehrfach von der Fahrbahn ab und überfuhr Leitpfosten. Ein Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag in Hude von der Polizei angehalten.

Über den Notruf wurde der Polizei am Mittwoch, 30. November, 17:30 Uhr, ein Auto gemeldet, das auf der Vielstedter Straße in Richtung Hude unterwegs war, mehrfach von der Fahrbahn abkam und dort Leitpfosten überfahren hatte.

Beamte der Polizei stellten bei einer Kontrolle fest, dass der 63-jährige Fahrer aus der Gemeinde Hude aufgrund eines medizinischen Notfalls desorientiert war. Sein Kleinwagen wies Schäden auf, die durch das Überfahren der Leitpfosten entstanden waren.

Ein weiterer Unfallschaden konnte bislang nicht zugeordnet werden. Wer zum angegeben Zeitpunkt im Bereich Hude, Bookholzberg oder Falkenburg einen Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem anderen Fahrzeug oder einer Leitplanke beobachtet hat, wird gebeten, unter Telefon 04408/80903-0 Kontakt mit der Polizei in Hude aufzunehmen.

Unfall auf dem Schulweg

Auf dem Schulweg ist am Mittwoch um 7.35 Uhr ein elfjähriger Junge in Wildeshausen von einem Auto angefahren worden.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 74-jähriger Wildeshauser mit einem Mercedes die Straße „Im Hagen“ und wollte nach links auf die Delmenhorster Straße abbiegen. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden und bevorrechtigten Radfahrers aus der Gemeinde Dötlingen.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Junge. Er erlitt Schürfwunden, klagte über Schmerzen im Oberkörper und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Die entstandenen Schäden waren gering.

Radfahrerin leicht verletzt

Eine jugendliche Radfahrerin ist am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 8:05 Uhr, bei einem Unfall vor der Hermann-Allmers-Schule in Delmenhorst leicht verletzt worden.

Eine 44-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit einem Mercedes die Berliner Straße in Richtung Stickgraser Damm. In Höhe der Schule hielt sie an, um ihren neunjährigen Sohn aussteigen zu lassen. Beim Öffnen der Beifahrertür achtete dieser nicht auf den von hinten nahenden Radverkehr. Die 16-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst kollidierte mit der geöffneten Tür und stürzte anschließend. Sie erlitt Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.