Einstimmig für den Erhalt des Klosters in Hude

Wildeshausen/Hude – Bereits die Sitzungsvorlage des Landkreises lässt keinen Zweifel aufkommen: „Das Huder Klosterensemble mit seiner Ruine, dem ehemaligen Abthaus, seinem Landschaftspark und weiteren Gebäuden und baulichen Anlagen sowie Naturdenkmälern und Freiflächen ist seit seiner Gründung im 13. Jahrhundert eng mit der Siedlungsgeschichte des Ortes Hudes verbunden. Es ist weit über unsere Kreisgrenzen hinaus bekannt und seit Langem ein touristisches Ziel für viele Besucher.“ Während seiner Sitzung am Dienstagnachmittag hat sich der Schul- und Kulturausschuss des Landkreises mit der Zukunft des Areals beschäftigt.

Einstimmig befürwortete das Gremium den Vorschlag der Verwaltung, Gespräche mit der Gemeinde Hude und der Gutsverwaltung von Witzleben aufzunehmen, um die Gründung eines Zweckverbandes auszuloten. Eine Museumsberaterin aus Oldenburg hatte dazu bereits ein Konzept ausgearbeitet.

„Das ist heute ein Startschuss“, sagte Landrat Carsten Harings. Die Zukunft des Klosterensembles zu gestalten sei eine Herausforderung, die über die Grenzen der Gemeinde Hude hinaus gehe, warb er eingangs des Tagesordnungspunktes für Zustimmung. Die Familie von Witzleben sei „zwingend“ mit einzubeziehen, ohne aber andere Akteure zu vernachlässigen. Nur so lasse sich schlagkräftig arbeiten, und sei es, um Fördergelder einzuwerben. Denn „ohne die wird es nicht gehen“, so Harings weiter. Es lohne sich, das Potenzial des Ensembles zu erschließen.

„Ich habe mir genau das gewünscht“, sagte Hilko Finke (Grüne) als erster Redner während der Aussprache. Der Vortrag, den Daniela Baron vom Wildeshauser Stadtmarketing zur Belebung des Tourismus im Landkreis gehalten hatte (wir berichteten) wäre auch hier angebracht. „Wir brauchen das jetzt, und nicht erst in zwei Jahren“, betonte der Huder. Schon jetzt sei die einsturzgefährdete Ruine von einem Bauzaun umgeben. Doch gebe es dort überall genug zu tun, so Finke weiter: „Wenn nichts passiert, können wir dieses Areal vergessen“, stellte er in Aussicht. Er hinterfragte bereits, ob denn der Landkreis in einem Zweckverband „den Hut aufhaben“ müsse: „Das ist eine Geschichte, die nach Hude gehört.“ Hannelore Hunter-Roßmann (SPD) war der Meinung, dass das Kloster in der Zukunft eine ebensolche Strahlkraft ausüben könne, wie das geplante Urgeschichtliche Zentrum in Wildeshausen (wir berichteten). „Es gibt einiges zu tun, deswegen heißt es jetzt anpacken“, befand sie. Ein Aufschub könne dazu führen, dass dort etwas unwiederbringlich verloren gehe.

„Wir können das auch nur unterstützen“, befürwortete Hartmut Post den Antrag für die CDU. Die Fraktion spreche sich für Wildeshausen und Hude aus. Beide seien wichtige Sachen, die nicht zuletzt für die Nachkommen erhalten werden müssten.

Ein Zweckverband sei schon alleine deswegen notwendig, da die einzelnen Akteure zu klein und finanziell „zu schwach auf der Brust“ seien, meinte Arnold Hansen (Freie Wähler). Wer „den Hut auf“ habe, stehe momentan nicht zur Debatte, das sei ein zweiter Schritt.