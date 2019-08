Sprengung der Torpedo-Mine: Huder Verwaltung bedankt sich bei zivilen Helfern

Ungewöhnliche Situationen bedürfen ungewöhnlicher Lösungen: „Es war ein Einsatz, der immer größer wurde, je länger er dauerte“, sagt Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew während eines Pressegespräches am Freitag im Rathaus. Gemeint ist der zufällige Fund eines als Mine umgebauten Weltkriegstorpedos Anfang August bei Hemmelsberg. Am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten an der Bremer Straße entdeckt, hatte es bis 1.30 Uhr in der Nacht gedauert, bis der Sprengsatz in einer Sandgrube kontrolliert detoniert werden konnte (wir berichteten).

Hude/Hemmelsberg - Spätestens als klar gewesen war, dass die Einwohner in einem Umkreis von 1,5 Kilometer rund um den Ort der Sprengung evakuiert werden müssen, stand fest: „Wir brauchen die Hilfe der Bevölkerung“, so Lebedinzew, denn in manchen Situationen gebe es eben keine Blaupause für die Umsetzung. „Da sind wir auf Menschen angewiesen, die wissen, was sie tun.“ Einer, der mit geholfen hat, die Situation zu entschärfen, war Alexander Bente. Er hatte die nahe Sandgrube für die Sprengung zur Verfügung gestellt und mit vorbereitet. Dadurch konnten nicht nur die Schäden für die Umwelt minimiert werden, unterstreicht der Bürgermeister. Ohne diese Bereitschaft hätte die Mine vor Ort gezündet werden müssen, „und dann wäre ein ganzer Straßenabschnitt weg gewesen“.

Bente kannte den Ablauf schon von der Sprengung der Torpedomine, die vor rund neun Jahren ebenfalls an der Bremer Straße gefunden worden war. Mit einem Radlader hatte er diesmal im Spülfeld der Grube ein zwei Meter tiefes Loch ausgehoben, in der die Mine dann gezündet wurde. Die nächtliche Sprengung hatte auf die Anlagen und vor allem die dort als Arbeitsräume aufgestellten Wohncontainer heftige Auswirkungen, berichtet Bente: Alles, was auch nur ansatzweise lose war, hatte sich bewegt, inklusive der Container. Die enorme Druckwelle hatte sogar die verschlossenen Stahltüren aufgeworfen: Die Sperrbolzen waren in den Schlössern zerbrochen. Lampen waren von den Decken gefallen, die Innenverkleidung der Wände hatte sich gelöst. In einem Umkreis von 150 Metern waren überall Aluminium-Splitter zu finden: Die Hülle des Torpedos bestand aus diesem Metall. Die Schäden waren aber rasch beseitig, so Bente: „Am Montag konnten wir wieder normal produzieren.“

+ Danke: Alexander Bente, Martin Buß, Bürgermeister Holger Lebedinzew und Ramona Dahms (Ordnungsamt, v.l.). © Franitza

Eine unschätzbare Hilfe haben auch die Landwirte aus dem Umkreis geleistet, ergänzt Ordnungsamtsleiterin Ramona Dahms. Rund 150 Stück Großvieh – vom Kalb, über den Jungbullen bis zur Milchkuh – mussten von einem Bauerhof in der Sperrzone geholt werden. Über „WhatsApp“ hatten sich die Landwirte vernetzt und gegenseitig informiert. In Windeseile rückte alles an, was Tiere transportieren konnte. Doch wohin mit ihnen? Der nächste große Stellplatz befand sich am Möbelhaus von Martin Buß in Oldenburg. Er wohnt zwar mit seiner Familie in Wüsting, das teilweise von der Evakuierung der Einwohner betroffen war, hatte jedoch erst später am Tag von der Lage erfahren. „Der Zusammenhalt war überwältigend“, beschreibt der Geschäftsleiter den Anblick der vielen hilfsbereiten Agrarier, die einem der ihren in der Not beistanden. Auch wenn am nächsten Tag dort eine große Veranstaltung über die Bühne gehen sollte, sei es für ihn selbstverständlich gewesen, hier zu helfen. Als sich herausstellte, dass die Entschärfung wesentlich länger dauern werde, als geplant, habe er das Möbelhaus abends noch einmal aufgeschlossen, damit Landwirte und Einsatzkräfte die Toiletten nutzen oder sich aufwärmen konnten. Nach einer weiteren Verzögerung hatte er für alle die großen Kaffeemaschinen angeworfen. Die Detonation löste schließlich die Alarmanlagen in dem gesamten Buss-Möbelhaus aus.

+ Die Sandgrube nach der Detonation. © Mente

Großer Dank gelte auch dem Wüstenlander Hof und dem Gasthof Buchholz in Wüsting, ergänzt Lebedinzew. Die Inhaber beider Gaststätten hätten sich sofort dazu bereit erklärt, ihre Lokale zu öffnen und als Notunterkünfte für die Evakuierten bereitzustellen. Gerade in einer Situation, in der so mancher vielleicht um Haus und Hof bangte, sei dies „ganz wichtig“ gewesen und habe „wunderbar funktioniert.“ Menschen und Tiere seien letztlich nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen worden, ergänzt Dahms abschließend. Sachschäden seien in bis zu zwei Kilometer Entfernung zu verzeichnen gewesen. Bei einem Haus sei das halbe Dach verrutscht, sonst seien vor allem Fenster und Jalousien zu Bruch gegangen. Die Ergebnisse der Suche nach weiteren Sprengkörpern liegen noch nicht vor, so Dahms. Sie werden aber alsbald erwartet. – Und falls Minen gefunden werden, läuft die ganze Maschinerie wieder von vorne an.