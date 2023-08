Die „Landtage Nord“ und die Suche nach der dicksten Kartoffel

Von: Marten Vorwerk

Die schrägen Vögel des Stelzentheaters de Vil werden auf den „Landtagen Nord“ unterwegs sein. © Landtage Nord

Das Programm der „Landtage Nord“ bietet viel für Kinder. Die letzten Vorbereitungen laufen für die Landwirtschaftsmesse in Wüsting. Lena Tegge, zuständig für das Rahmenprogramm, erzählt, was Besucher nicht verpassen sollten.

Wüsting – „Die Vorfreude steigt, aber auch der Stress“, gibt Lena Tegge zu. Sie ist unter anderem zuständig für das Rahmenprogramm der „Landtage Nord“. Von Freitag, 18. August, bis Montag, 21. August, wird wieder Ausnahmezustand in Wüsting herrschen, wenn die 19. Auflage der Agrar- und Landwirtschaftsmesse ansteht. „Es sind noch eineinhalb Wochen. Die Vorbereitungen gehen dem Ende entgegen. Jetzt muss alles laufen“, betont Tegge. Auf einem 130 000 Quadratmeter großen Areal werden 600 Aussteller Informationen und Aktionen in den Bereichen Landwirtschaft, Bau, Haushalt, Garten, Auto, Haustiere, Gesundheit, Ernährung und Energiebranche anbieten. Bei einem Telefonat mit unserer Zeitung hat Tegge einen Überblick darüber gegeben, welche Aktionen von den erwarteten 70 000 Besuchern nicht verpasst werden sollten.

Zum 17. Mal bei den „Landtagen Nord“ dabei sind die Treckerfreunde Wöschenland. Wie gewohnt heißt es bei einer ihrer Aktionen: „Wer hat die dickste Kartoffel?“ Mit einem Trecker sei der Kartoffelacker im April für den Suchwettbewerb der jüngsten Besucher vorbereitet worden. Die Kartoffeln werden an den vier Tagen jeweils zweimal täglich mit einer aus dem Jahr 1935 stammenden Rodemaschine geerntet. Danach werden die Kinder die Kartoffeln sammeln und anschließend behalten können. „Der Fund der dicksten Kartoffel wird mit Gutscheinen und kleinen Präsenten prämiert“, schreiben die Treckerfreunde in ihrer Ankündigung.

Das Lernlabor zur Schweinehaltung bietet verschiedene Mitmach-Stationen. © Privat

Fuchsschafschau und Riesenspielplatz

Zum ersten Mal wird es eine „Blonde d´Aquitaine“-Schau geben. Mehr als 30 Rinder französischen Rasse werden sich am Samstag gegen 9.30 Uhr im kleinen Tierschauring einfinden und mit ihren Besitzern an einem Richtwettbewerb teilnehmen, heißt es in einem Ankündigungsschreiben. Die Rasse bestehe aus drei hellhäutigen Arten, die früher zu Arbeitszwecken und zur Fleischproduktion eingesetzt worden seien. Dabei handelt es sich um die Rassen „Garonnais“, „Quercy“ und „Blond des Pyrenees“.

Weitere Tiere werden bei der Fuchsschafschau am Sonntag um 10 Uhr zu sehen sein. Zwölf Züchter werden ihre Schafe vorstellen. „Das wird vor allem für Kinder interessant sein. Sie können Kontakt zum Tier haben und die Schafe und deren Wolle anfassen“, so Tegge.

„Superviel für Kinder zu bieten“ habe darüber hinaus der Spielplatz auf einem Areal von 4 000 Quadratmetern: ob bei der Kinderanimation, beim Treckerfahren, auf den Hüpfburgen, der Gorilla-Zonga-Rutsche, beim Bullen-Reiten, in der Sandkiste, beim Tattoostudio oder beim Streichelzoo – für jedes Alter sei etwas dabei.

Jede Menge landwirtschaftliche Geräte werden auf den „Landtagen Nord“ zu bestaunen sein. © Privat

Nicht nur interessant für Kinder, sondern auch für Erwachsene, werde das Lernlabor zur Schweinehaltung sein. Mit einer mobilen Mitmach-Ausstellung unter dem Motto „Das Schwein. Und Du.“ regt das Landwirtschaftliche Bildungszentrum (LBZ) der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) zum Nachdenken über Schweinehaltung an. Die Aktion umfasst sieben Stationen. „Besucher können zum Beispiel die Bucht von Mastschweinen – je nach Haltungsform – nachbauen, per Knopfdruck erklärt bekommen, welche natürlichen Verhaltensweisen Schweine haben oder per Münzeinwurf verstehen, wie der Aufpreis für eine Biowurst entsteht“, heißt es in der Ankündigung zum Lernlabor zur Schweinehaltung.

Längst etabliert habe sich laut Tegge der Bauernmarkt mit Kunsthandwerk, der 2021 ins Leben gerufen und nun zum dritten Mal aufgebaut wird. Mit der neuen Aufteilung drängen sich in diesem Jahr die Aussteller von Betondeko über Gewürze bis hin zum „Tiny House“ (das Leben im kleinen Haus) und Holzmöbeln.

Akrobatik von Cheerleadern

Akrobatisch wird es, wenn zum Beispiel die Cheerleader der Basketball-Mannschaft der EWE-Baskets Oldenburg am Samstag sowohl um 13.40 Uhr als auch um 16.30 Uhr auftreten. Jeden Tag zu sehen sein werden Mitglieder des Stelzentheaters de Vil aus Schönkirchen (Schleswig-Holstein). Sie laufen in riesigen, „schrägen“ Vogelkostümen über das Gelände.

Das gesamte Programm der „Landtage Nord“ in Wüsting und weitere Informationen sind im Internet unter www.landtagenord.de zu finden.