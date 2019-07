Von Bremen auf die Wiese nach Wüsting

Wüsting – Die Entscheidung kam kurzfristig, doch jetzt sind die Veranstalter vollauf zufrieden und zuversichtlich: Am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. August, wird das Gelände der „Landtage Nord“ in Wüsting zum Schauplatz der Rassehundeausstellung „Weser-Ems bellt“ des Landesverbandes Weser-Ems des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH). „Anfang Juni stand noch nicht fest, wo wir sein werden“, berichtet der erste Vorsitzende des Verbandes, Stefan Damer, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zehn Jahre lang seien die Messehallen in Bremen der jährliche Austragungsort der Ausstellung gewesen, erläutert der Ibbenbürener. Und so zufrieden der Landesverband dort auch immer war: Auflagen des Bremer Veterinäramts hätten die Anmeldezahlen wegbrechen lassen, sodass die Anmietung des Areals wirtschaftlich nicht mehr tragbar war. Betroffen waren zum einen Tiere, die als gefährlich eingestuft werden und auf der entsprechenden „Rasseliste“ des Stadtstaates stehen. Zum anderen drehte es sich um die Kontrolle der „Tasthaare“ an der Schnauze mancher Hunde (Vibrisse). Diese gelten gegenwärtig als Organ – und dürfen nicht gekürzt werden, so Damer. Dieses könne bei der entsprechende Fellpflege der Ausstellungshunde aber durchaus passieren. 50 Hunderassen seien davon betroffen. In dem Zusammenhang ist es ihm wichtig, eines klarzustellen: „Wir tragen die Einstellung des Veterinäramtes mit und respektieren diese Entscheidung vollumfänglich“, sagt der Vorsitzende. Es sei letztlich eine Frage des Tierschutzes „und dem haben wir uns verschrieben“. In Wüsting werde dies übrigens genau so kontrolliert, wie es auch in Bremen der Fall gewesen wäre. Nur: Nicht in allen Gegenden achteten die Behörden so darauf, wie im Nordwesten. Bei anderen Ausstellungen – durchaus auch in Niedersachsen – sei dies etwa kein Thema. Gegenwärtig gebe es eine wissenschaftliche Untersuchung, inwieweit diese Haare des Hundes zu werten seien. Das Ergebnis stehe noch aus.

„Dadurch sind uns 1 500 Hunde weggebrochen“, erläutert Damer weiter – das sei für den Verband wirtschaftlich nicht mehr verkraftbar gewesen. Auf der Suche nach einer Alternative standen zunächst die Messehallen in Oldenburg auf der Liste, „doch die waren nicht ganz so groß“. Durch einen Zufall sei der Verband dann auf das Gelände in Wüsting gestoßen, auf dem sonst die „Landtage Nord“ ausgerichtet werden. „Wenn, dann machen wir einen richtigen Schnitt und stellen etwas Neues auf die Beine“, erläutert Damer die Entscheidung für das Dorf in der Gemeinde Hude. Dies habe zudem den Charme, dass es die erste internationale „Outdoor“-Ausstellung sei. Und so haben sich rund 2 600 Aussteller und Züchter aus 23 Ländern – aus ganz Europa – mit 3 500 Rassehunden angemeldet, die unter anderem in 40 Ringen in „Schönheitskonkurrenzen“ gegeneinander antreten werden: Vergeben wird etwa das Prädikat „CACIB“ (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté), mit anderen Worten die Anwartschaft auf den Titel „internationaler Schönheitschampion“. Doch nicht nur die Züchter halten den Veranstaltern die Stange, die Wirtschaftsunternehmen ebenso: Rund 70 Firmen aus allen denkbaren Bereichen – vom Zubehör bis zur Hundefotografie – werden in Wüsting ausstellen. „Wir hatten positives Feedback“, resümiert Damer. Vielen habe die Idee einer Ausstellung unter freiem Himmel gefallen. Insbesondere für Leute, die nach einem Hund suchen, böte die Messe die Gelegenheit, sich umzuschauen, viele Rassen „in echt“ zu erleben, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Hinzu kommen Vorführungen etwa von einer Rettungshundestaffel oder Bordercollies im Einsatz. Ohne das Engagement und die Hilfe des „Landtage“-Teams wäre es jedoch nicht möglich gewesen, binnen weniger Monate die Ausstellung in Wüsting auf die Beine zu stellen, so Damer. Der Landesverband sei überzeugt von dem neuen Veranstaltungsort. „Wir planen definitiv, zu bleiben“, sagt der Hundefreund.

Die Ausstellung „Weser-Ems bellt“ hat am Sonnabend (Internationale Ausstellung) und Sonntag (Nationale Ausstellung), 3. und 4. August, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet für Erwachsene sieben Euro. Ermäßigungsberechtige zahlen fünf Euro. Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Familienkarte (zwei Erwachsene und beliebig viele Kinder) ist für 15 Euro erhältlich. Ein Besucherhund mit gültiger Tollwutschutzimpfung kostet zwei Euro. Parkmöglichkeiten (an der Holler Landstraße 866, zu drei Euro) befinden sich auf dem Messegelände. Eine Bahnhaltestelle befindet sich rund hundert Meter von dem Gelände entfernt. fra