Blutspende läuft, erfordert aber neue Pläne

15 000 Blutspenden werden täglich in Deutschland benötigt. Rund drei Viertel davon werden bei Terminen des Deutschen Roten Kreuzes gewonnen. Um dieses Level aufrechtzuerhalten, sind Blutspenden weiterhin erlaubt. Doch die Coronakrise hat die Organisation schwieriger gemacht.

Hude/Landkreis – Normalerweise würden die Blutspendetermine am Jahresanfang festgelegt und dann wie geplant absolviert, erläutert Roar Abel. Er ist Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes beim Kreisverband Oldenburg-Land. Nun jedoch bestehe ein gewisses „Termin-Wirrwarr“, was mit der aktuellen Coronakrise und den damit einhergehenden Beschränkungen zu tun habe. Normalerweise seien an einer Blutspendeaktion zwei Seiten beteiligt, sagt Abel: der Blutspendedienst, eine Gesellschaft des DRK, und ein Verein oder Verband, der Räume zur Verfügung stelle und die weitere lokale Organisation übernehme. Häufig seien dies Sportvereine oder die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.

Absagen und Raumprobleme

Die reguläre Zahl der Termine ohne diese zusätzliche Unterstützung ist überschaubar: 30-mal habe das DRK im vergangenen Jahr allein eine Aktion angestoßen, berichtet Abel. Derzeit falle bei der Hilfsorganisation jedoch viel Planungsarbeit an, weil einige Partner wegfielen. Die Feuerwehren in Niedersachsen etwa seien bereits vor einiger Zeit von der Landesregierung dazu aufgerufen worden, sich ausschließlich auf die Einsätze zu konzentrieren.

Das bestätigt Kreisbrandmeister Andreas Tangemann. In einer Telefonkonferenz habe er kürzlich mit den Gemeindebrandmeistern über diese Vorgabe gesprochen und ihnen gesagt, dass sich ihre Einsatzkräfte auf ihr Kerngeschäft konzentrieren sollten. Ob die einzelnen Wehren davon abwichen, müssten letztlich die Gemeindebrandmeister entscheiden, erläutert Tangemann. Auf Nachfrage geben diese an, dies sei eine Angelegenheit, die bei den einzelnen Ortsbrandmeistern liege – geplant ist von deren Seite bis Ende Mai, das zeigt die DRK-Internetseite, nichts.

Abel zufolge ist auch die Notwendigkeit, neue Räume für die Aktionen suchen zu müssen, ein Grund für den erhöhten Organisationsaufwand. So sei etwa der Huder Kulturhof nicht geeignet, um den geforderten Abstand einzuhalten. Sporthallen seien in der Regel eine gute Alternative, sagt der Pressesprecher, aber es klappe nicht immer, etwas zu finden. „Leider kommt es zwischendurch vor, dass es keine Ausweichmöglichkeit gibt.“

Aufgrund dieser Planungssituation könne es durchaus zu Terminkollisionen beim Blutspendedienst kommen – so wie es etwa Anfang des Monats in Wildeshausen der Fall gewesen sei. Dort hatte es nur einen statt der ursprünglich angekündigten zwei Blutspendetage gegeben, weil das Team umdisponieren musste.

Trotz allem: Mit der Zahl der Menschen, die weiterhin zu den Aktionen kommen, ist das DRK sehr zufrieden. Sowohl in Wildeshausen als auch in Ganderkesee seien jüngst knapp 200 Leute vor Ort gewesen. „Das ist eine echt gute Quote für uns“, sagt Abel. Möglicherweise liege das daran, dass das Thema derzeit sehr präsent sei – und die Blutspende eine der wenigen öffentlichen Veranstaltungen, die noch zulässig seien. „Es zeichnet sich ab, dass die Coronakrise bei den Leuten für ein Bewusstsein dafür sorgt. Wir hätten definitiv erwartet, dass es schlechter wird.“