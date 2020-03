Baumpaten spenden 23 Esskastanien

Hude – In ihrer aktuellen Sitzung haben Vorstand und Beirat der Gesellschaft der „Freunde des Hasbruchs“ Bilanz zu der im Dezember begonnenen Spendenaktion zur Erhaltung der dortigen Kastanienallee gezogen. Diese war vor fast 200 Jahren im Auftrag des Großherzogs von Oldenburg als „Eingang“ zum Hasbruch geschaffen worden (wir berichteten).

„Hocherfreut“ teilte Schatzmeister Helmut Kühling der Versammlung mit, dass sich bereits für 23 der benötigten 37 Esskastanien Sponsoren gefunden haben, berichtet die Gesellschaft in einer Pressemitteilung. „Aufgrund des enormen Spendeneingangs von fast 2 500 Euro ist ein großer Schritt für die Wiederherstellung der historischen Anlage getan“, so Kühling. Hasbruch-Vorsitzender Heiko Ackermann ergänzt, dass aus dem Kreis der Sponsoren mit Rolf Bielefeld aus Delmenhorst sogar ein ehrenamtlicher Obmann gewonnen werden konnte, der künftig im Auftrag des Vereins in dieser Funktion ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der jungen Bäume haben werde „Wir sind wirklich begeistert, dass auch zahlreiche Nicht-Mitglieder als regelmäßige Besucher des Hasbruchs den durch Klimaschäden entstandenen Verlust der Jahrhunderte alten Kastanien ebenso schmerzlich empfunden haben, wie viele Mitglieder unseres Vereins, die sich für die Spendenaktion eingesetzt haben“, so Ackermann.

Im Rahmen der Sitzung überbrachte Revierförster Jens Meyer die Nachricht, dass sich für die fehlenden 14 Bäume nicht nur eine Rabattierung einer Baumschule in Bad Zwischenahn, sondern auch noch restliche Haushaltsmittel der Landesforsten „gefunden“ haben, die eine Wiederherstellung der gesamten Allee „in einem Rutsch“ ermöglichten.

Alle Sponsoren können in einer für Freitag, den 13. März, geplanten Pflanzaktion ihren Baum entgegennehmen. Sie sollen für ihre großzügige Unterstützung mit einer Erinnerungsurkunde belohnt werden. Gegenwärtig seien die Landesforsten vor Ort mit diversen vorbereitenden Arbeiten wie dem Mulchen des verbliebenen Altholzes beschäftigt, berichtet die Hasbruch-Gesellschaft abschließend.