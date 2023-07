Auto landet im Straßengraben: Frau aus Wagen befreit

+ © Polizei Das Auto landete auf dem Dach im Graben. © Polizei

Kurioser Unfall am Montagvormittag in Hude: Eine Frau landete mit ihrem Auto auf dem Dach in einem Graben.

Die 45-jährige Frau aus Hude befuhr um 9.45 Uhr mit einem BMW die Maibuscher Straße in Richtung Hude. Kurz hinter der Einmündung zur Brookstraße kam sie mit dem Wagen in einer Rechtskurve nach links von der nassen Fahrbahn ab. Der BMW kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus lehnte sie aber ab. An ihrem Wagen entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro.