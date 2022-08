Althusmann: „An der Schwelle einer schweren Rezession“

Von: Gero Franitza

Helmut Urban (3.v.l.) mit Minister Bernd Althusmann (3.v.r.) sowie Ehrengästen und Rednern der Eröffnung. Seine Tochter Yvonne Urban (links) hat die Geschäftsführung der „Landtage“ übernommen. © Franitza

Wüsting – Die „Landtage Nord“, die große landwirtschaftliche Messe in Wüsting (Gemeinde Hude), haben begonnen. Bis Montag werden Zehntausende Besucher auf dem großen Messegelände erwartet, 600 Aussteller aller Couleur stehen bereit. Festredner bei der traditionellen Eröffnung am Freitagmorgen im Festzelt war der Niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Bernd Althusmann (CDU).

In seiner Ansprache ging er auf die aktuellen Krisen ein, die niedersächsischen Landwirten, der bundesdeutschen Gesellschaft und der ganzen Welt Sorgen bereiten. Zwar könne die Bewältigung der Schwernisse einen Wandel zum Besseren mit sich bringen. Doch bis es so weit ist, so der Christdemokrat, könnten noch harte Zeiten auf die Bevölkerung zukommen.

Eröffnet hatte die Veranstaltung der „Erfinder“ der „Landtage“, Helmut Urban. Für ihn war es das letzte Mal, dass er in dieser Funktion in Aktion trat: Der 72-Jährige hat die Geschäftsführung der Messe an seine Tochter Yvonne Urban und seinen Schwiegersohn Wâtte Haanstra-Urban übergeben. Er sei froh, dass er diese Aufgabe „an die jungen Leute“ abgeben könne, so Urban senior. Es mache ihn stolz, dass sie diese Herausforderung übernommen haben. Die „Landtage“ hätten sich als „Plattform von Wirtschaft und Politik“ etabliert. Die Messe hatte vor zwei Jahren coronabedingt ausfallen müssen und im vergangenen Jahr nur „mit angezogener Handbremse“ über die Bühne gehen können, so der Landwirt und Unternehmer. Jetzt seien die „Landtage“ – die 18. innerhalb von 19 Jahren – „bis auf Kleinigkeiten“ ausgebucht, die Aussteller seien motiviert. „Ich glaube, wir haben hier eine sehr gute Plattform“, so der Wüstinger. Auch wenn er sich aus der Geschäftsführung zurückziehe, werde er „noch ein bisschen im Hintergrund“ wirken.

Landrat Christian Pundt, der nach Hudes Bürgermeister Jörg Skatulla und vor den Vertretern der Hauptsponsoren sprach, ging auf aktuelle Ereignisse ein. Diese hätten unter anderem gezeigt, wie fragil Lieferketten, die Ernährungs- und die Energiesicherheit seien. Es gelte, gemeinsam Lösungen zu finden, miteinander zu reden, auf die Experten zu hören (in Sachen Nahrungsmittel: auf die Landwirte), aber nicht zu ideologisieren oder den Kopf in den Sand zu stecken, so Pundt. Denn: „Die Kosten fürs Nichtstun sind höher als die fürs Tun“, sagt der Hatter. Er warnte vor gesellschaftlichen Spaltungen und der Zuspitzungen von Konflikten, wie sie aktuell in den USA zu sehen seien. Diese wolle er hier nicht erleben, sagte er eindringlich. „Sprechen Sie miteinander“, rief er seine Zuhörer auf.

Messerundgang: Ministerbesuch im „grünen Zentrum“. © Franitza

Dafür erhielt er Lob von Althusmann, der ohne Sakko und mit hochgekrempelten Ärmeln ans Rednerpult getreten war. Die Ausgangslage, die er nicht nur für Niedersachsen beschrieb, war ernüchternd. Sollte die Frage der Energiesicherheit bis zum Winter nicht geklärt sein, stehe Deutschland „an der Schwelle einer schweren Rezession“. Nach „32 Jahren steten Wachstums und Wohlstands“ könnten dann erstmals Jahre der Verluste und der Knappheiten folgen. Gleichwohl dürfe „nicht alles mit Geld zugeschüttet“ werden, so Althusmann über Hilfsmaßnahmen. Dies werde zu einer Verschuldung führen, die Handlungsspielräume stark begrenzen werde. Die Inflation von acht bis zehn Prozent werde nicht schnell wieder gehen, „sondern bei uns bleiben“.

Viele Besucher schon kurz nach der Eröffnung der Messe. © Franitza

Auf die Landwirtschaft bezogen sah er drei Lösungen: Die EU-Regelung, nach der Landwirte vier Prozent ihrer Flächen stilllegen sollen, sei jetzt eine falsche Entscheidung. Und diese nur für ein Jahr auszusetzen, reiche nicht aus. Die Äcker würden in den nächsten Jahren dauerhaft gebraucht. Der „Niedersächsische Weg“ bringe Erfolge hervor, dürfe aber nicht von Berlin oder Brüssel „verschlimmbessert“ werden. Was die Messung von Nitrat im Grundwasser angehe, müsse etwa Vergleichbarkeit in Europa herrschen, nicht aber eine Benachteiligung deutscher Landwirte. Dass obendrein auf Landschaftsschutzflächen keine Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden sollen – somit auf 50 Prozent der Anbauflächen in Deutschland – sei „ein Irrweg“, so der Christdemokrat. Hier stehe die Landesregierung „an der Seite der Landwirte“.

Jetzt gelte es aber, die Ärmel hochzukrempeln, und etwa Lebensmittel „wie noch nie“ zu sichern. Niedersachsen könne – nicht nur als bisheriges Agrarland Nummer eins in Deutschland – sondern durchaus auch als Standort der Wasserstoffproduktion, gestärkt aus den Krisen hervorgehen.