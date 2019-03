Holle – Dass er sich für eine moderne Form der Schäferei entschieden habe, bedeute nicht, dass er die traditionellen Arten seines Berufsstandes ablehne, sagt Sven Scheffler (30) gleich zu Beginn des Gesprächs. Zusammen mit seinem 17-jährigen Auszubildenden Leon Schröder betreibt er die Deichschäferei Holle bei Hollersiel in der Gemeinde Hude. Sein Lehrling aus Tweelbäke, der einst über einen Zukunftstag bei dem Schäfer in Kontakt mit dem Beruf gekommen war, ist einer von vier Auszubildenden in dem Bereich in ganz Niedersachsen. „Als Schäfer ist man Idealist“, sagt Scheffler, „man macht das nicht, um reich zu werden.“ Er sei in den elterlichen Betrieb „hineingewachsen“ und habe diesen im vergangenen Jahr von seinem Vater übernommen. „Man hat jeden Tag 24 Stunden Bereitschaft, 365 Tage im Jahr“, beschreibt er, „man muss für die Tiere da sein.“

Doch während ein „klassischer“ Wanderschäfer von fremder Weide zu fremder Weide ziehe, bewirtschaftet er meist einen festen Bereich: Rund 20 Kilometer, parzellierte und fest eingezäunte Deiche habe er vom Ersten Oldenburger Deichverband gepachtet. „Landschafts- und Deichpflege“ umschreibt er seine Aufgabe. Dass die Tiere auf den Wällen grasten, habe viele positive Effekte: Zum einen treten sie die oberste Erdschicht fest, zum anderen sorgen sie für eine dichtere Grasnarbe. „Das bietet Schutz vor Schlagwasser“, erläutert er. Im Kleinen funktioniere das wie ein Wellenbrecher. Dass dies nicht nur Theorie ist, habe man einst beim Hochwasser an der Elbe gesehen: In den Bereichen, in denen der Deich gebrochen sei, war maschinell gemäht worden. Die Verantwortlichen hätten wieder auf Beweidung durch Schafe umgestellt. „Das ist sehr wichtig für den Küstenschutz“, so Scheffler, „keine Maschine kann das so gut wie ein Schaf.“

Rund 1 000 Tiere der Rasse „Texel“ hält er in mehreren, kleinen Herden. Alle dienen allein der Fleischproduktion. Die schlachtreifen Schafe verkauft er an einen Händler. „Das macht es für uns noch wirtschaftlich“, sagt Scheffler. Direktvermarktung, wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft üblich, lohne bei einem Betrieb seiner Größe den Aufwand nicht. So aber hält sich seine Schäferei im Oldenburger Land – auch im globalen Wettbewerb. Doch der Wolf – sollte er demnächst wieder im Nordwesten heimisch sein – könnte diese Kalkulation nicht nur durcheinanderbringen, sonder ganz und gar zunichtemachen, sagt Scheffler ernst: „Das ist nicht existenzbedrohend, sondern existenzvernichtend.“ Um einigermaßen Schutz vor dem Raubtier zu haben, müsste er sich neben besonderen Zäunen mindestens 40 spezielle Herdenschutzhunde zulegen. Hinzu kommen mindestens zwei Mitarbeiter, die sich um sie kümmerten. Und selbst wenn die Absperrungen (für eine Fläche von 60 Hektar, mindestens 90 Zentimeter hoch) subventioniert wären: „Dann sind das mindestens 100 000 Euro im Jahr“, rechnet der Schäfer vor. „Das ist für uns niemals umsetzbar.“ Er müsste den Betrieb aufgeben.

Und dass der Wolf sich hier wieder breitmachen wird, ist für ihn nicht eine Frage des „Ob“ sondern des „Wann“. Dann aber dürften die Rudel nicht sich selbst überlassen werden, fordert er. Denn: Die Gesellschaft und Landschaft, die Bewirtschaftung – das alles sei heute nicht mehr so wie vor 200 Jahren. Zudem sei der Wolf lernfähig und nutze die vorgefundene Lage aus. Die nüchterne Schlussfolgerung für ihn: „Bejagung ist ein Muss.“ Die Naivität einer Gesellschaft, die sich einerseits in dieses Tier „verliebt“, aber gleichzeitig von der Landwirtschaft entfernt habe, helfe da in keiner Weise weiter. fra