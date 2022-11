Unachtsamkeit: Mercedes-Fahrer prallt gegen Ampel

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Ein 23-Jähriger aus Hude ist am Samstag in der Gemeinde mit dem Auto gegen eine Ampel geprallt.

Am Samstag, 26. November, gegen 21 Uhr, befuhr der Mercedes-Fahrer aus Hude die Burgstraße ortsauswärts und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der junge Mann mit der Ampel. Der Wagen war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ampel ist laut Polizeibericht stark beschädigt worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Glück im Unglück hatte ein 24-Jähriger aus Hude, der zu schnell fuhr und mit seinem Transporter gegen einen Baum prallte. Er wurde nur leicht verletzt. Der junge Mann war gegen 15.25 Uhr mit seinem Transporter auf der Nutteler Straße aus Richtung Kirchhatten kommend unterwegs. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Transporter fiel auf die linke Fahrzeugseite und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde der Baum und eine Wertstofftonne beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 18.000 Euro geschätzt.

79-Jährige fährt ungebremst auf

Zwei Personen wurden am Freitag gegen 15:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Freiherr-von-Münnich-Straße in Hude leicht verletzt. Ein 27-jähriger Mann wollte mit seinem Kleinwagen nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und wartete aufgrund von Gegenverkehr. Eine 79-jährige Frau aus Hude übersah den verkehrsbedingt wartenden Kleinwagen und fuhr nahezu ungebremst auf. Beide Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 9.000 Euro geschätzt.

Tödlicher Unfall in Bad Zwischenahn

Tödlicher Unfall am Donnerstag gegen 7.20 Uhr in Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg. Es war der zweite innerhalb von fünf Tagen im Oldenburger Land. Und erneut starb eine sehr junger Fahrer weil er von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizeibericht befuhrt ein 19-Jähriger aus dem Raum Sachsen-Anhalt mit seinem Auto die Dreiberger Straße aus Aschhausen kommend in Richtung Elmendorf. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch unbekannter Ursache auf die entgegenkommende Fahrspur, wo er mit dem Kleintransporter eines 44-Jährigen aus Bad Zwischenahn zusammenstieß.

Der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der im Auto befindliche Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Autos dagegen erlitt infolge des Verkehrsunfalls tödliche Verletzungen und verstarb bereits wenig später im Krankenhaus. Zur Gewährleistung der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Dreiberger Straße über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Erst wenige Tage zuvor, am Sonntag war es im Oldenburger Land zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem jungen Autofahrer gekommen.

In der Sonntagnacht (20. November) befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Leer gegen 2.30 Uhr die Landesstraße zwischen Tange und Godensholt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer laut Polizeibericht mit seinem Wagen in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum.

Der allein im Fahrzeug befindliche 18-Jährige wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallörtlichkeit. Während der Bergungsmaßnahmen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren sowie zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt.