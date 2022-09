Fragen an den Bürgermeister: Schuhgröße, Kriegsgefahr und Apfelbäume

Von: Gero Franitza

Hudes Bürgermeister Jörg Skatulla stellte sich den vielen Fragen der Grundschüler. © Franitza

Hude – Politik ist nur was für Erwachsene? Der Rat der Gemeinde Hude war anderer Meinung. Wie sich Jugendliche, aber auch Kinder, für das Geschehen in ihrer Gemeinde und die Gestaltung von Entscheidungen einbringen wollen, soll daher das „JuHu“-Mobil („Junge Huder“) ausloten. Denkbar sei die Schaffung eines Kinder- oder eines Jugendparlaments, erläutert „JuHu“-Projektleiterin Nadja Groeger. Doch auch andere Beteiligungsmodelle seien möglich, etwa in Form eines Forums oder sogar über eine spezielle App, mit der die jungen Bürger für sie wichtige Punkte in ihrer Gemeinde markieren und über das Internet Diskussionen auslösen können, schildert sie – etwa über den Zustand eines Spielplatzes. Dafür steht sie in den kommenden Monaten für Gespräche bereit, sucht mit dem „JuHu“-Mobil unter anderem Schulen auf, steht auf dem Rathausvorplatz oder dem Kulturhof. Auch eine Zusammenarbeit mit Vereinen sei möglich, so Groeger. Gefördert wird die Aktion von der „Landesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit Niedersachsen“ mit 25 000 Euro.

Das „JuHu“-Mobil auf dem Pausenhof der Grundschule Jägerstraße. © Privat

Den ersten offiziellen Einsatz hatte der schwarze VW-Bus am Donnerstagvormittag auf dem Pausenhof der Grundschule Jägerstraße in Hude. Groeger hatte dazu Bürgermeister Jörg Skatulla sowie je zwei Ratsfrauen und Ratsherren eingeladen. Die Kinder hatten sich auf den Besuch des Mobils vorbereitet und Fragen ausgearbeitet, berichtet Franziska Kramer, die ein Praktikum bei der Schulsozialarbeiterin Franziska Scheller absolviert.

Zuerst waren die Kinder der dritten und vierten Klassen dran: Und die löcherten den Rathauschef mit jeder Menge Fragen. Sein Alter musste Skatulla ebenso verraten wie seine Schuhgröße oder seinen Lieblingsverein. Doch wollten die Jungen und Mädchen auch Dinge wissen, die mit dem Zeitgeschehen zu tun hatten: Warum es in Deutschland keine Königin gebe, oder ob der Krieg aus der Ukraine auch zu uns kommen könnte (Skatulla: „Das möchte ich mir nicht vorstellen. Wir müssen alle daran arbeiten, dass das nicht passiert.“).

Das schwarze „JuHu“-Mobil soll künftig auf vielen Schulhöfen in der Gemeinde Hude Halt machen. © Franitza

Alsbald zeigte sich auch, dass die Kinder ihre Umwelt wahrnehmen und sich Gedanken darüber machen: So wollte ein Mädchen wissen, warum in Hude große Häuser errichtet werden, obwohl dann auf dieser Fläche kein Getreide mehr angebaut werden kann. Andere Kinder fragten, warum Bäume gefällt werden müssen. Aber natürlich gab es auch ganz praktische Anfragen und Anregungen, etwa dass an dem Tor auf dem Bolzplatz am Sonnentauplatz ein Netz fehlt oder dass es mehr Apfelbäume geben sollte. Skatulla beantwortete alle Fragen gut verständlich, Groeger notierte sich die Anregungen der Schüler. Für den Bürgermeister gab es nach der Fragerunde noch einiges zu tun: Er durfte jede Menge Autogramme schreiben.