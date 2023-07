Post-Lieferfahrzeug prallt gegen Hauswand

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Postlieferfahrzeug ist am Samstag in Delmenhorst außer Kontrolle geraten und gegen ein Haus geprallt.

Am Sanstag gegen 11:25 Uhr ist es im Einmündungsbereich Barrienstraße/Syker Straße in Delmenhorst zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Die 25-jährige Fahrerin eines Postauslieferungsfahrzeuges befuhr die Barrienstraße in Richtung Syker Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie unmittelbar vor dem Einmündungsbereich die Kontrolle über das Fahrzeug, kreuzte die Syker Straße, durchbrach einen Gartenzaun und kollidierte schlussendlich fontal mit der Hauswand eines Mehrparteienhauses.

Die Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der genutzte Wagen trug Sachschäden davon und war nicht mehr fahrbereit. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Auf der Flucht vor der Polizei

Am Samstag gegen 01:30 Uhr wollte die Polizei auf der B75 einen Opel Vectra kontrollieren. Der Fahrer entzog sich zunächst durch Flucht innerhalb des Delmenhorster Stadtgebietes der Kontrolle. Schlussendlich konnte der Wagen auf dem Hasporter Damm gestoppt werden. Insgesamt drei Insassen versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten aber schnell gestellt werden. Die genauen Hintergründe zur Flucht sind unbekannt. Alle Insassen wurden polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Da die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des Autos ebenfalls ungeklärt sind, wurde dieser sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/1559 0 zu melden.

Einbrecher geflohen

Am Freitag gegen 6 Uhr ist es in Delmenhorst in der Ellernstraße zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter stieg in der Annahme, die Bewohner seien ortsabwesend, über ein Fenster in die Wohnung des Mehrparteienhauses ein. Der Täter wurde jedoch bei der Tatausführung durch eine in der Wohnung befindliche Bewohnerin überrascht und floh unerkannt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559 0 zu melden.