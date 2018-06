Wildeshauser Freiwilligenagentur eröffnet Geschäftsstelle in Sandkruger Bibliothek

Ab sofort: Hatten „mischt MIT!“

+ © Oetjen Eröffnen die neue „mischMIT!“-Geschäftsstelle in Hatten: Thorben Kienert („mischMIT!“), Heike Kersting (Gemeinde Hatten), Landrat Carsten Harings, Dieter Brüggmann („mischMIT!“), Katrin Albertus-Hirschfeld (Gemeinde Dötlingen) und Bürgermeister Christian Pundt (v.l.). © Oetjen

Sandkrug - „Der Mehrwert der Freiwilligenagenturen ist sehr überzeugend“, findet Landrat Carsten Harings. Dies sei auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb er sich für eine landkreisweite Vernetzung so stark engagieren würde – mit Erfolg. Am Montag öffnete im ersten Stock der Gemeindebücherei am Sommerweg in Sandkrug in der Gemeinde Hatten eine Geschäftsstelle von „mischMIT!“, der Wildeshauser Freiwilligenagentur. Fürs Erste handelt es sich jedoch um einen Test.