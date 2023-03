Gegen zwei Bäume geprallt und schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Landkreis – Ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten wurde am Montag gegen 11.25 bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten schwer verletzt.

Der Mann befuhr mit einem Kleintransporter die Bümmersteder Straße. Zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Ludwig-Erhard-Straße kam er mit dem Transporter nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen einen Baum, überfuhr einen Acker und kollidierte nochmals mit einem Baum.

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Vor Ort wurde er von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am hochwertigen Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Die Bümmersteder Straße musste bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wildeshauser zu betrunken, um zu pusten

Zu betrunken für den Atemalkoholtest war am Samstag gegen 20.30 Uhr ein Wildeshauser Autofahrer. Gegen 20.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen 58-jährigen Wildeshauser in seiner Mercedes E-Klasse. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag gegen 19.10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Ganderkeseer mit seinem Auto auf einen am Fahrbahnrand der Nutzhorner Straße geparkten Wagen auf. Dies wurde durch einen Anwohner mitbekommen, der sofort zur Hilfe eilte. Nachdem festgestellt wurde, dass niemand verletzt wurde, informierte der Zeuge den Fahrzeughalter des beschädigten Autos. Währenddessen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift von Beamten der Polizeistation Ganderkesee angetroffen werden. Dort stellten die Beamten fest, dass der Verursacher deutlich alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde ihm durch einen Arzt Blut entnommen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf 5.000 Euro geschätzt.