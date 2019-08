Wenn „bio“ allein nicht mehr allen ausreicht

Sandkrug – Rund 150 Zuhörer waren am Dienstagabend auf den Hof Bolling an der Bümmersteder Straße bei Sandkrug gekommen, um an der Informationsveranstaltung zu dem dort geplanten Bio-Legehennenstall (für maximal 18 000 Tiere) teilzunehmen. Eingeladen hatte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gerrit Edelmann (wir berichteten). Neben ihm saßen auf dem improvisierten Podium unter anderem der Landwirt Rainer Bolling, Bürgermeister Christian Pundt, Günter Kuhnt von der Landwirtschaftskammer und Bernhard Wolff, Geschäftsführer des Kreislandvolkes. An Stellwänden waren verschiedene Skizzen und Zeichnungen ausgestellt. Der Gastgeber zeigte sich überrascht über die Vielzahl der Teilnehmer. Er freue sich über große Anteilnahme an dem Thema, das sei besser als „hinter dem Rücken“ zu reden, so Bolling.

Pundt versuchte einleitend den Unterschied zwischen dem reinen Bauleitverfahren, mit dem sich die Gemeinde Hatten gegenwärtig beschäftigt, und dem eigentlichen Bauantrag zu verdeutlichen. Letzterer liege beim Landkreis und ruhe dort zunächst, erläuterte er. Denn bevor das Verfahren in der Gemeinde, die Änderungen des Bebauungs- und des Flächennutzungsplanes, nicht abgeschlossen seien, mache es ja wenig Sinn, die umfangreichen Prüfungen vorzunehmen, unterstrich er. In diesem Zuge werde der Landkreis auch die Einhaltung der infrage kommenden Grenzwerte prüfen. Der Gemeinde selbst lägen daher auch keine Gutachten vor, sie könne also auch keine auslegen, wie im Vorfeld teilweise gefordert worden war. Der Prozess bei der Gemeinde wiederum sei erst angelaufen. Pundt wiederholte, dass die Unterlagen zur öffentlichen Einsicht auslägen, die Frist dafür sogar verlängert worden sei (wir berichteten). Bürger hätten dabei die Möglichkeit, ihre Bedenken gegen das Ansinnen des Landwirtes vorzubringen. „Wir prüfen alle Eingaben“, so Pundt, es sei noch nichts entschieden: „Wir sind am Anfang und nicht am Ende.“ Er verwahrte sich gegen Vorwürfe, dass es im Vorfeld Absprachen gegeben habe. Das ganze Verfahren verlaufe „offen und transparent“.

Die Beiträge der Zuhörer waren bis auf eine Ausnahme kritischer Natur und mitunter subjektiv eingefärbt. Er wolle einen Austausch und keine Grundsatzdiskussion, hatte Edelmann zu Beginn gesagt, doch dies ließ sich offenbar nicht immer vermeiden. Schon die erste Frage war denn auch denkbar breit gefächert: So wollte ein Teilnehmer aus Hatterwüsting wissen, ob sich Bolling sicher sei, dass er „ethisch, ökologisch und ökonomisch“ auf dem richtigen Weg sei. Als dieser das kurz bejahte, schallten ihm teils höhnische Äußerungen entgegen.

Sorgen machten sich die Anwesenden unter anderem wegen zunehmenden Verkehrs. Drei Mal in der Woche soll ein Lastwagen, Eier von dem Hof – der gegenüber einem Gewerbegebiet und unweit der A 29 liegt – holen, berichtete Bolling bereitwillig. Alle zehn Tage werde ein Lastwagen neues Futter bringen. Hinzu komme, so die Pläne, alle drei Wochen ein weiterer Lastzug, der den Mist abholt und zu anderen Biobetrieben fährt – denn dieser werde als Dünger dringend gesucht.

Überwiegend waren es jedoch mannigfache Umweltbedenken, die die Zuhörer umtrieben: Die Hühner würden Milben verbreiten, die insbesondere von Pferden auf den umliegenden Reiterhöfen eingeatmet würden, hieß es. Eine Mutter machte einen ähnlichen Einwand für eine unweit gelegene Großtagespflege. Durch Koteintrag in den Boden verschlechtere sich die Grundwasserqualität, lautete eine andere Sorge. Wieder andere befürchteten Beeinträchtigungen der mittleren Hunte, die rund 350 Meter von den geplanten Stallungen verläuft. „Die Hunte tangiert dieses Vorhaben nicht“, beantwortete Eduard Hüsers, Vorsitzender der Grünen Kreistagsfraktion, der sich ebenfalls unter den Zuhörern befand, diese Frage knapp. Andere wollten wissen, warum der Landwirt denn einen derart großen Stall bauen müsse, ob die Menge an Eiern denn überhaupt abgesetzt werden könne, oder aber warum er sich „nur“ an den Bio-Richtlinien der Europäischen Union orientiere und nicht nach den „strengeren“ anderer Verbände. Nahezu jedes dritte Ei, das in Deutschland verbraucht werde, werde aus dem Ausland importiert, gab Bolling zu bedenken. Da sei es doch besser, wenn sie hier produziert und regional vermarktet werden.

Unverständlich erschien es den Fragestellern zudem, warum die große Stallanlage nebst Auslauffläche in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden soll. Bislang pflanzt Bolling dort Mais an. Im Vorfeld seien die Möglichkeiten mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises „intensiv“ besprochen worden, so Günter Kuhnt von der Landwirtschaftskammer. Der „Knackepunkt“ sei, dass die Vorgaben alle relativ alt und variabel seien – doch dürfen privilegierte landwirtschaftliche Betriebe dort bauen. Die Haltung der Ratsfraktionen sei dahingehend eben auch nicht „ignorant“, wie ein Vorwurf lautete, unterstrich Edelmann abschließend: Da die Zersiedlung von Tierhaltungsanlagen im Gemeindegebiet unterbunden werden soll, müsse es hier vielleicht einen Kompromiss geben. Natürlich sei das kritisch, räumte er ein. Es bleibe die Frage, wo und wie man dem Betrieb Erweiterungschancen bieten kann. fra