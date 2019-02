Die Waldschule ist übervoll

Hatten/Sandkrug - Von Katia Backhaus. Die Waldschule Hatten, Vorzeige-Digitalschule im Landkreis Oldenburg, hat immense Raumnot. Zwei Container und ein mobiler Klassenraum stehen bereits zur Verfügung, um weitere Schüler aufzunehmen. Nun soll angebaut werden - und der Landkreis soll zahlen. Das fordert die Gemeinde Hatten.

Auf dem Plan von Gemeindearchitekt Tim Bruns ist zu sehen, wie umfangreich die Erweiterung der Waldschule Hatten ausfallen soll: Vier Klassenzimmer, ein Kunst- und ein Naturwissenschaftsfachraum sowie vier WC-Räume sollen noch in diesem Jahr gebaut werden. Die Erweiterungsmaßnahme wird an die Sanierung von Trakt A und B des bestehenden Gebäudes gekoppelt. Dort war vor knapp einem Jahr Asbest in den Wänden aus den 50er-Jahren gefunden worden.

Nun wollen Schule und Gemeinde die unerfreuliche Situation nutzen, um den dringend benötigten zusätzlichen Platz zu schaffen. Neben den sechs Unterrichtsräumen soll auch das Lehrerzimmer im hinteren Teil des Gebäudes vergrößert werden. Außerdem sollen der Vorplatz der Schule inklusive der Bushaltestelle umgestaltet und der Sportplatz neu gebaut werden. All diese Maßnahmen sind für dieses Jahr geplant - doch noch ist unklar, wer was zahlt. Gemeindebürgermeister Christian Pundt spricht von einer Summe von knapp 4,19 Millionen Euro.

Schulträger und damit für die Ausgaben zuständig ist die Gemeinde Hatten. Pundt arbeitet eng mit Schulleiterin Silke Müller zusammen. In der Vergangenheit hat die Kommune bereits einige Millionen in die Oberschule investiert. Erst vor rund zwei Jahren wurden eine neue Mensa und Fachräume gebaut sowie eine neue Heizungsanlage installiert.

+ Baubereit: Schulleiterin Silke Müller (v.l.), Bürgermeister Christian Pundt und Gemeindearchitekt Tim Bruns.

Seit 2011, rechnet Pundt vor, seien inklusive der aktuellen Planung knapp 9,48 Millionen Euro Ausgaben für die Schule zusammengekommen. Dass er sich nun mit der Bitte um die Übernahme der Kosten für die anstehenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Landkreis gewendet hat, hat mit der besonderen Situation der Waldschule zu tun.

2013 hatte der Schulvorstand beschlossen, dass alle Kinder ab der siebten Klasse verpflichtend ein Tablet besitzen müssen. Inzwischen arbeiten die Schüler in manchen Fächern nahezu ausschließlich papierlos, sie erstellen digitale Arbeitsmappen und laden ihre Hausaufgaben auf den Schulserver hoch. Und sie sind so fit im Umgang mit den Geräten, dass sie interessierte Lehrer aus anderen Einrichtungen darin schulen.

„Wir haben Schüler, die gerne lernen, die modern lernen und selbstbewusst sind“, sagt Müller. Ihr geht es darum, dass die Schüler auf ein Berufsleben mit digitalen Anwendungen und Geräten vorbereitet sind, und sie freut sich über die Eigenmotivation, die bei den Kindern während der Arbeit mit den Tablets zu erkennen sei. Dieser Ansatz sei auch für viele Eltern attraktiv, sagt Müller: „Wenn Eltern verstanden haben, was wir machen, dann wollen sie, dass ihr Kind hier zur Schule geht.“

Die Kapazitätsgrenze der Waldschule sei bereits überschritten, sagt die Schulleiterin. Doch nach dem starken Zuwachs durch Wardenburger Kinder, die ihr zufolge inzwischen etwa ein Drittel der Schülerschaft ausmachen, könnte bald Dötlingen ein Thema sein. Für die Gemeinde gibt es keine originär zuständige Oberschule, die Kinder - etwa 17 bis 20, schätzt Müller - könnten also nach Hatten gehen. Möglicherweise würde der neue fünfte Jahrgang dann mit einer Klasse mehr, also sechs- statt fünfzügig, starten.

Der Landkreis soll eben wegen dieser Schüler-Zuwanderung für die geplante Erweiterung zahlen, meint Pundt. Zwar kämen die Nachbargemeinden mit der Schulbetriebskostenpauschale für die Unterhaltskosten ihrer Schüler auf, doch das schließe Baumaßnahmen nicht ein. „Wir haben unseren Anteil gezahlt“, betont er. Die Trägerschaft für die Schule an den Landkreis abzugeben, ist laut Pundt aber keine Option, der Gemeinderat habe dies bereits abgelehnt. Doch wie es auch ausgeht: Gebaut und saniert wird in diesem Jahr in jedem Fall, versichert Pundt.

Smarte Schule

Das pädagogische Medienkonzept und seine Umsetzung haben der Waldschule Hatten 2018 den Titel „Smart School“ eingebracht. Sie gilt als Vorbild. Doch Schulleiterin Silke Müller vermisst Unterstützung aus der Politik und von der Schulbehörde: Es gebe keine Regelung zur Finanzierung der Tablets für bedürftige Schüler und für Lehrkräfte. Der Datenschutz sei ein großes Thema. Zudem wünscht Müller sich mehr fachliche Unterstützung von der Behörde: Bei Fortbildungsangeboten zum digitalen Lernen für Lehrkräfte gebe es großen Mangel.

