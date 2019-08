Die vielen Kompromisse kommen nicht an

Tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion referiert vor 100 Zuhörern

+ Nach der Veranstaltung konnten die Zuhörer der Bundestagsabgeordneten eine Ideensammlung mit auf den Weg nach Berlin geben.

Streekermoor – Die Frage kam gegen Ende der rund zweistündigen Veranstaltung am Montag im Gesellschaftshaus Ripken in Streekermoor – scharf formuliert und hörbar in dem Selbstbewusstsein vorgetragen, die Antwort schon zu kennen: „Was davon haben Sie denn konkret umgesetzt?“, wollte ein Teilnehmer wissen. Die Angesprochene, die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag, tierschutzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, konnte so konkret nicht antworten. „Wir suchen nach Lösungen, aber dafür braucht es Mehrheiten in der Koalition“, sagte die Sozialdemokratin. „Da ist noch viel Luft nach oben“, gestand die gelernte Polizistin ein, „wir verhandeln seit zwei Jahren.“