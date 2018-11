Autounfall mit drei Kindern: Familie hat Glück im Unglück

Hatten - Bei einem Unfall in Hatten wurde eine 25-jährige Frau aus der Gemeinde am Sonntag leicht verletzt. Sie war mit ihrem Wagen mit dem Auto einer fünfköpfigen Familie kollidiert.

Die 25-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Munderloher Straße in Richtung Kirchhatten unterwegs, teilte die Polizei am Montag mit. Vor ihr befuhr demnach ein 38-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem VW die Munderloher Straße in gleicher Richtung. In Höhe vom Strootweg wollte er wenden und seinen Wagen zurück in Richtung Autobahn 28 fahren. Dabei übersah er das von hinten nahende Auto der 25-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am VW entstanden Schäden an der linken Front, der Mercedes wurde rechts vorne beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.

Die 25-jährige Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Im VW, besetzt mit dem Fahrer, der 36-jährigen Ehefrau und drei Kindern im Alter von zwei, vier und elf Jahren, wurde niemand verletzt.

kom

Rubriklistenbild: © dpa