Kollision mit Auto: Motorradfahrer schwer verletzt

Hatten - Ein 40-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstag bei einem Unfall in Hatten schwer verletzt. Er kollidierte mit einem Auto.

Eine 57-jährige Frau war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Kimmer Straße in Fahrtrichtung Hatten unterwegs und wollte nach links in die Nutteler Straße abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Motorrad des 40-Jährigen, der in Richtung Dingstede unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, teilt die Polizei mit. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen.

Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Strecke bis 11.10 Uhr voll gesperrt.

Rubriklistenbild: © dpa