Stoppschild übersehen: Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Von: Marcel Prigge

Ein Mann übersieht ein Stoppschild und fährt auf eine Kreuzung auf. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß, bei dem vier Personen verletzt werden.

Hatten – Zu einem schweren Zusammenstoß zweier Verkehrsteilnehmer ist es am Freitagnachmittag, 12. Mai 2023, in der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg gekommen. Ein Mann hatte ein Stoppschild übersehen und fuhr ohne zu halten auf eine Kreuzung auf.

Schwerer Zusammenstoß: Vier Verletzte nach Unfall an Stoppschild

Nach ersten Angaben der Polizei sei ein junger Autofahrer auf dem Mühlenweg in der Gemeinde Hatten unterwegs gewesen, als er die Kreuzung am Borchersweg überqueren wollte. Dabei übersah der Mann wohl das Stoppschild. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem Renault SUV, in dem drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt wurden. Der junge Mann in seinem Golf wurde leicht verletzt.

Ein Trümmerfeld: Nach dem Unfall in der Gemeinde Hatten lagen Teile der verunglückten Autos auf der Fahrbahn. © Nord-West-Media TV

Nachdem ein Rettungswagen eingetroffen war, mussten gleich drei weitere Rettungswagen sowie ein Notarzt nachgefordert werden. Die Verletzten wurden versorgt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Eine Person schwerverletzt: Mehrere Krankenwagen müssen nachkommen

„Beim Eintreffen standen zwei zerstörte Fahrzeuge auf der Kreuzung und stellten fest, dass auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren“, berichtet Tom Kramer, Pressesprecher Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg, zum Einsatzgeschehen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, eine Person davon schwer.

Mehrere Krankenwagen sowie ein Notarzt mussten nach einem Unfall in der Gemeinde Hatten insgesamt vier Verletzte versorgen. © Nord-West-Media TV

Die Ortsfeuerwehr Sandkrug stellte den Brandschutz sicher und half dem Rettungsdienst bei der Versorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

