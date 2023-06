Unbekannter entfacht Feuer in trockenem Waldboden

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Ein Unbekannter hat im Barneführer Holz in Hatten ein Feuer entzündet, um Essen zu kochen. Der Brand breitete sich unkontrolliert aus.

Am 16. Juni gegen 17:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger einen Schwelbrand im Barneführerholzweg in Hatten. Dort hatte eine unbekannte Person ein Loch in den Waldboden gegraben und ein Feuer entzündet. Über dem Feuer befand sich ein Kochtopf mit Nudeln.

Das Feuer hatte sich aufgrund der Trockenheit auf den Waldboden ausgebreitet. Ein Verursacher konnte nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr Sandkrug war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den entstandenen Schwelbrand zeitig löschen. Es ist kein Sachschaden entstanden.

Entgegenkommenden Wagen übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzte Personen kam es am Freitag gegen 13:20 Uhr in Ganderkesee. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee befuhr die Dehlthuner Straße und beabsichtigt, nach links auf die Straße Ohe abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 18-Jährigen aus Beckeln, der die Bergedorfer Landstraße in Fahrtrichtung Ganderkesee befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Autos. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wiesen einen wirtschaftlichen Totalschaden auf.

Radfahrerin angefahren

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag, 16. Juni, gegen 16:25 Uhr in Ganderkesee. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee befuhr die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Habbrügger Weg, um diesen an der dortigen Kreuzung geradeaus in die Atlasstraße zu queren. Hierbei übersah er eine 76-jährige Radfahrerin aus Ganderkesee, die ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite den dortigen Radweg in Richtung Lindenstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht.