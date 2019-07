Das Tabularazaa ist bereits ausverkauft

Wiemerslande – Abgekämpft wirkt Jan Meiners am Dienstagvormittag nicht, obwohl er in den vergangenen wenig Schlaf abbekommen hat. „Ich stehe um fünf Uhr auf und gehe gegen Mitternacht schlafen“, berichtet der Organisator des Tabularazaa-Festivals, das am Sonnabend auf einem abgeernteten Feld in Wiemerslande (nahe Sandkrug) steigen wird (wir berichteten). Die nächsten Tage werden nicht weniger anstrengend sein. Und doch hat der Veranstalter und Musiker allen Grund, gut gelaunt zu sein: „Ab heute sind wir ausverkauft“, sagt der 32-Jährige und lächelt: Alle 20 000 Karten sind abgesetzt. „Damit haben wir nicht gerechnet“, verrät er. „Und das beim ersten Mal – das ist schon eine Sensation.“

Die Besucher des Festivals kommen überwiegend aus der Region, aber auch aus Hamburg, Berlin und aus dem Ruhrgebiet pilgern die Musikfreunde in die Gemeinde Hatten. „Das kommt sicherlich durch das Line-up“, ist sich Meiners sicher. Denn zu den rund 60 Künstlern, die auf den insgesamt sieben Bühnen auftreten werden, zählen aktuell bekannte Namen wie Paul van Dyk, Kool Savas und Afrob oder „moderne Klassiker“ aus den 1990er-Jahren wie Haddaway, Rednex oder Captain Jack.

800 Helfer sind am Sonnabend im Einsatz, damit alles reibungslos über die Bühne geht. „An dem Tag ist Wiemerslande wohl der größte Ort im Landkreis Oldenburg“, sagt Meiners. Und dass sich die Besucher nicht nur aufgrund der Musik wohlfühlen ist ihm ebenso wichtig: „Auf einem anderen Festival haben wir mal 35 Minuten auf ein Bier gewartet“, berichtet er weiter. Das soll beim Tabularazaa nicht geschehen: „Unter fünf Minuten für jedes Getränk“, sei das angestrebte Ziel – dafür werden 70 Zelte und rund ein Kilometer an Tresen aufgebaut. Gegenwärtig stehen bereits einige der großen Bühnen, ebenso zahlreiche kleine weiße Cateringzelte. „Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns“, gibt Meiners einen Ausblick. Die Stromversorgung ist eine der Besonderheiten des Festivals, denn das Gelände verfügt über keinen direkten Stromanschluss: 14 Generatoren sorgen für die benötigten vier Megawatt an Leistung. „Das ist so viel, wie eine größere Ortschaft braucht“, gibt Meiners eine Vergleichsgröße.

Wichtig ist ihm vor allem die lokale Komponente des Festivals – und damit ist nicht nur gemeint, dass die Großveranstaltung von der „Kleinen Hatter Blasmusik“ eröffnet wird. „Wir haben hier auch gute Musikkapellen, warum sollen wir die nicht einsetzen?“, stellt er die rhetorische Frage. Und neben Spaß und einem Musikerlebnis für die Besucher, soll das Tabularazaa auch etwas für die Gemeinde bringen: Davon profitieren soll unter anderem die Feuerwehr Sandkrug, deren neues Gerätehaus sich aktuell im Bau befindet. So können Besucher ihren Becher(pfand) zugunsten der Brandschützer spenden. Die Veranstalter verkaufen zudem rote Zuckerwatte für mindestens einen Euro – das Geld fließt ebenso an die Feuerwehr. Und auch die beiden lokalen Jungunternehmer von „FJU“ (wir berichteten) bieten ihr Getränk auf dem Gelände an, sagt Meiners. Der Erlös daraus soll ebenfalls in die Kasse der Brandschützer fließen. Und das sei letztlich auch die Idee hinter dem Festival gewesen, auf die er und sein Nachbar – beide wohnen direkt am Festivalgelände – abends bei einem Bier gekommen waren: Etwas für die Region zu schaffen. „Wir sind hier eben auf dem Dorf und nicht in der Großstadt“, sagt der Organisator. Und das ist nicht unbemerkt geblieben: „Wir erfahren ganz viel Rückenwind aus der Gemeinde.“ fra