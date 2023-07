Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Rennradfahrer wurde am Freitagabend in Hatten bei einem Unfall schwer verletzt.

Am Freitag, 14. Juli, um 19:30 Uhr ist es in der Gemeinde Hatten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rennradfahrer gekommen.

Die 33-jährige Fahrerin eines BMW aus Bremen wollte vom Claussenweg auf die Hatter Landstraße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden 49-jährigen Rennradfahrer aus Hatten, der den dortigen einseitigen Radweg benutzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte und in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Zwei Opferstöcke und eine Geldkassette haben Diebe in der Wildeshauser Alexanderkirche am Rande des Bücherflohmarktes aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat sich bereits am Dienstag ein Diebstahl in der Wildeshauser Alexanderkirche ereignet. Unbekannte haben zwischen 9 und 17.30 Uhr zwei Opferstöcke und eine Geldkassette aufgebrochen.

Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Zudem gibt es dort derzeit im Südquerhaus einen „Bücherflohmarkt des Vertrauens“. Die Menschen spenden für die Bücher so viel wie sie wollen. Das Vertrauen wurde nun aber ganz offensichtlich gebrochen. Zu der Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden, so die Beamten. Schließlich wisse niemand, wie viel Geld in den Spendenbehältern war.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.

Autoaufbruch in Hude

Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Hude. Am Mittwoch, 12. Juli, in der Zeit von 16:30 bis 17:05 Uhr wurde in ein Auto eingebrochen, das auf dem Pendlerparkplatz „Schwarzes Heck“ an der Vielstedter Straße nahe der Autobahn 28 in Hude abgestellt war.

Die bislang unbekannten Täter schlugen dafür eine Scheibe des schwarzen Ford Transit Connect ein und entwendete das in einem Rucksack befindliche Portemonnaie mit Geld und persönlichen Papieren.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.