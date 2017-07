Blues- und Soultrio gibt Konzert im Dingsteder Krug

+ Treten bald in der Gemeinde Hatten auf: Richard Wester, Peter Pichl und George Nussbaumer (von links). - Foto: Wester

Hatten - Die angeblich „schwärzeste Stimme Österreichs“, die dem blinden Pianisten und Sänger George Nussbaumer gehören soll, erklingt am Dienstag, 22. August, ab 20 Uhr im Dingsteder Krug (Kimmer Straße 1) in der Gemeinde Hatten. Beim Konzert „Something Special“ sind ebenfalls Richard Wester und Peter Pichl mit von der Partie. Das Trio präsentiert überwiegend eigenen Songs zwischen Blues, Soul und Singer-/Songwriting, heißt es in der Ankündigung.