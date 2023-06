„So bunt wie möglich“ – mehr als 40 Aktionen bei „Hatten hat Spaß“ geplant

Von: Marten Vorwerk

Jede Menge Akrobatik wird auch in diesem Jahr bei „Hatten hat Spaß“ geboten. © gemeinde

Bei der dritten Auflage des großen Gemeindefestes hoffen die Veranstalter auf 1 000 Besucher

Sandkrug – „Hunde, Kinder, Erwachsene, Inklusion – wir wollen alles und alle dabei haben, so bunt wie möglich“, sagte Marisol Arosa Brinkmann. Sie ist Trainerin bei der TSG Hatten-Sandkurg und hat mit Marina Franz, Mitarbeiterin der Gemeinde Hatten, das Programm für das dritte „Hatten hat Spaß“-Fest auf die Beine gestellt. „Alles dabei haben“ – mit diesen Worten hat Arosa Brinkmann nicht unrecht, blickt man auf insgesamt mehr als 40 Aktionen innerhalb einesTages. Im Park rund um die Waldbühne an der Bahnhofstraße in Sandkrug werden jede Menge Akrobatik, Musik, Zaubershows und viele Mitmach-Aktionen angeboten. Darüber informierten Franz, Arosa Brinkmann sowie Bürgermeister Guido Heinisch bei einem Pressetermin am Montag.

Auf der Waldbühne geht es am Sonnabend, 1. Juli, ab 14 Uhr los, zum Beispiel mit Show-Akrobatik der „Green Spirits“, Musik-Comedy der „Wackeltenöre“ oder einem Kids-Tanz vom „Maniac Dance Center“.

Boule-Turnier mit vier Mannschaften

Auf dem Boule-Platz, wenige Meter entfernt, wird mit der Anmeldung der Mannschaften ab 13 Uhr das Boule-Turnier starten. Mit dabei sind dort die „Boulefreunde Kirchhatten“, die „Bunte Kugel TV Munderloh“, die „TSG Bouler“ und die „Boule Gemeinschaft Vin Rouge Sandkrug“.

Sie kündigen das Fest „Hatten hat Spaß“ an: Marina Franz, Marisol Arosa Brinkmann und Guido Heinisch (v.l.). © mv

In der Kinderecke ist ab 14.15 Uhr Programm, wie Schleuderbälle basteln, Pinata spielen oder Basteln mit Ton geplant. Kinderschminken sowie Großspiel-Aktionen (Kickertisch, ein Labyrinthspiel und Riesen-Mensch-Ärgere-Dich-Nicht) werden von 14 bis 19 Uhr angeboten.

„Auf der Sport-Area können sich die Leute beim Bogenschießen versuchen“, erzählte Arosa Brinkmann. Tabata, Step Aerobic und Balance-Sport steht ebenfalls auf der Programmliste.

Viele Auftritte dauern nur fünf bis zehn Minuten

„Es war uns besonders wichtig, dass wir ein abwechslungsreiches und schnelles Programm haben“, erklärte Franz. Viele Auftritte auf der Waldbühne werden nur fünf bis zehn Minuten andauern, ehe die nächste Gruppe startet. Nach 2021 und 2022 wird es die dritte Veranstaltung sein. Und die Organisatoren hoffen, erstmals die 1000er-Marke zu erreichen. „Beim ersten Mal waren 385 und beim zweiten Mal etwa 800 Besucher da“, so Arosa Brinkmann – dabei allerdings noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Sie selbst kam vor zwei Jahren auf die Idee des Festes, als sie „mal wieder“ vor dem Computer saß und ein Online-Zumba-Kurs angeboten hat. „Ich dachte, so kann es nicht weitergehen“, erzählte die Trainerin. So sei es zu dem „verrückten Einfall“ gekommen.

Bürgermeister Heinisch ist hellauf begeistert, dass Franz und Arosa Brinkmann es wieder geschafft haben, das Event zu organisieren. „Da würde sonst was fehlen in der Gemeinde. Ein großer Dank an die beiden, dass das am Leben gehalten wird“, schwärmte Heinisch. Er hofft, dass „alle einen tollen Tag erleben.“ Die Gemeinde zeige durch das Fest, wie vielseitig sie ist.

Förderung kommt von der Gemeinde, vom Landkreis und von der LzO

Finanziell gefördert wird die Veranstaltung durch den Landkreis Oldenburg, die Gemeinde Hatten und die LzO. Ein „besonderer Höhepunkt“ wird laut Arosa Brinkmann der Auftritt der Theatergruppe Blitz aus Oldenburg. „Das ist ein Inklusionstheater. Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Umso glücklicher bin ich, dass sie dabei sind.“ Zudem sei es durch viel Hilfe von der Gemeinde und von den Sportvereinen überhaupt möglich, das Event auf die Beine zu stellen. Der Eintritt ist frei.

Das Programm ist im Internet unter www.hatten.de/kultur-tourismus/veranstaltungen.php einzusehen.