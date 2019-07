Sexuelle Belästigung einer 17-Jährigen in Sandkrug: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat am Bahnhof Sandkrug eine 17-jährige Zugreisende sexuell belästigt, indem er vor ihr sein Geschlechtsteil rausholte. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandkrug - Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen auf einer Zugfahrt mit der Nordwestbahn von Großenkneten nach Oldenburg. Der unbekannte Mann stieg gegen 7.20 Uhr Uhr am Bahnhof Sandkrug aus dem Zug und klopfte auf Höhe des Sitzplatzes der 17-Jährigen an die Scheibe. Dabei holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose. Das teilt die Bundespolizei mit. Die junge Frau saß im letzten Waggon in derNordwestbahn 82305.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige ist schlank und etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte dunkle und struppige Haare, ein westeuropäisches Aussehen, eventuell einen Dreitagebart, erschien ungepflegt und trug dunkle/grünfarbene Arbeitskleidung. Ein Strafverfahren wurde gegen den bislang noch unbekannten Mann eingeleitet. Hinweise werden an die Bundespolizei in Oldenburg unter Telefon 0441/21838-0 erbeten.

