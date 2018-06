Schwerer Unfall auf der A28: 86-jähriger Motorradfahrer verletzt

Hatten - Ein 86-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall auf der A28 schwer verletzt. Eine 23-jährige Frau übersah den Senior und fuhr auf das Motorrad auf.

Die 23-Jährige war gegen 21.35 auf der rechten Spur der A28 zwischen Hatten und Oldenburg-Ost unterwegs, teilt die Polizei mit.

In Höhe des Rastplatzes Hemmelsberg erkannte sie einen vorausfahrenden Motorradfahrer aufgrund der sehr tief stehenden Sonne zu spät. Es kam zum Auffahrunfall. Der 86-Jährige kam zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kam mit seiner Maschine an der Außenschutzplanke zum Liegen. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 14.000 Euro.