Von der Schulbank in den Landtag

Drei Jugendliche begleiten den SPD-Abgeordneten Axel Brammer für eine Woche

+ Der Landtagsabgeordnete Axel Brammer und sein Mitarbeiter Gerrit Edelmann (von rechts) freuen sich auf die Zeit mit den Schülern Enno Bertke, Felix Sobotta und Marieke Morzeck (vorne, von links). Lehrerin Silke Elson und IGS-Schulleiter Gernot Schmaeck (hinten, von links) unterstützen den Austausch. - Foto: SPD

Wardenburg - Landtagsluft können demnächst drei Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Am Everkamp in Wardenburg schnuppern. Marieke Morzeck aus Sage sowie Felix Sobotta und Enno Bertke, beide aus Sandkrug, werden den SPD-Landtagsabgeordneten Axel Brammer aus Kirchhatten eine Woche lang begleiten und erleben, wie vielfältig die Tätigkeit eines niedersächsischen Volksvertreters sein kann. „Die Praktikanten dürfen bei allen Veranstaltungen dabei sein, die ich an diesen Tagen besuche“, versprach der Sozialdemokrat kürzlich bei einem Kennenlerntreffen in der IGS, teilte die SPD mit.