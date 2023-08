Schock nach Absage des Tabularaaza-Festivals: Veranstalter stellt Insolvenzantrag

Von: Dierk Rohdenburg

Abgesagt: das Tabularaaza-Festival in Hatten. © Timo Münzberg

Schlechte Karten für viele Ticketbesitzer des abgesagten Tabularaaza-Festivals in der Gemeinde Hatten bei Oldenburg: Die Tabularaaza GmbH als Veranstalterin hat Insolvenzantrag gestellt. Somit wird oftmals das gezahlte Geld nicht zurückerstattet.

Diese schlechte Nachricht hat Veranstalter Jan Meiners am Mittwoch in einer Videobotschaft verbreitet. Für viele Ticketkäufer bedeutet das, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie das Geld für ihre bereits gekauften Eintrittskarten zurückerhalten.



Nach Auskunft von Meiners stand die Insolvenz sehr bald nach der Absage des Festivals zur Diskussion. Er habe viel Geld für Künstler, Gewerke, Werbung und mehr vorgestreckt. Gleichzeitig fehlten Einnahmen aus dem schleppenden Vorverkauf. Wie berichtet, hatte der Zahlungsdienstleister Paypal die Ticketeinnahmen nicht weitergeleitet. Zudem war ein Investor kurzfristig abgesprungen. Da Einnahmen- und Ausgabenseite damit nicht zusammenpassten, hat Meiners am Mittwoch den Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Oldenburg gestellt.



Laut dem Festival-Veranstalter war bislang die Rückerstattung für diejenigen, die über Paypal gezahlt hatten und noch innerhalb des 180-Tage-Käuferschutzes lagen, möglich. Mithilfe des Dienstleisters Ticketpay sei zudem am Dienstag in die Wege geleitet worden, die über Kreditkarte bezahlten Tickets zu erstatten.



Rückzahlung muss der Insolvenzverwalter klären



Für rund die Hälfte der Karten – Paypal-Zahlung außerhalb des Käuferschutzes, Überweisung und Sepa-Lastschrift – fehlt bisher die Rückzahlung. Ob es dafür noch eine Chance gibt, muss der Insolvenzverwalter klären, der nun eingesetzt werden muss. Meiners selbst hält es jedoch nach eigenen Angaben für unwahrscheinlich. Er denkt offenbar allerdings bereits über andere Formen der Kompensation nach. So ist eine Idee, die nicht erstatteten Karten für eine künftige Veranstaltung gelten zu lassen.

Meiners hatte das Festival vor zwei Wochen abgesagt. Es sollte eigentlich vom 11. bis 13. August über die Bühne gehen. Angekündigt waren unter anderem Auftritte von Scooter, Beatrice Egli, Moonbootica Sido sowie den Amigos.