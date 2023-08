Sattelzug bei Unfall demoliert: 140.000 Euro Schaden und Sperrung auf der A28

Von: Dierk Rohdenburg

Der Mini-Cooper brannte komplett aus. © Polizei

Rund 140.000 Euro Schaden bilanzierte die Polizei bei einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen und einem Abschleppfahrzeug auf der A28.

Hatten – Auf der A29 brannte am Montag ein Auto aus. Bei beiden Unfällen kamen die Beteiligten mit dem Schrecken davon. Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Diepholz geriet am Montag, 28. August, gegen 14 Uhr auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach links auf den Hauptfahrstreifen. Er führte eine zu starke Gegenlenkbewegung durch und geriet auf den Standstreifen, auf dem ein weiterer Sattelzug mit einer Panne stand. Der hierfür angeforderte Abschleppwagen war bereits vor Ort und befand sich ebenfalls auf dem Standstreifen.

Der Diepholzer Sattelzug kollidierte mit dem liegengebliebenen Sattelzug aus Nordhorn und dem Fahrzeug des Abschleppunternehmens und prallte zuletzt noch gegen die Außenschutzplanke. Er war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand verletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet, die bis in die Abendstunden andauerte.

Mini Cooper brennt während der Fahrt

Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag gegen 9.15 Uhr auf der A29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn, Dort geriet ein Mini Cooper während der Fahrt in Brand.

Der 62-jährige Fahrer aus Wardenburg konnte den Wagen noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen anhalten und sich unverletzt aus dem Fahrzeug begeben. Die Freiwillige Feuerwehr Sage löschte schließlich den Brand.

Für die Dauer der Löscharbeiten und der Bergung des Autos wurde eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet. Die Schadenhöhe beläuft sich auf 10.000 Euro.