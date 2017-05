Einbrecherbande verursacht Großeinsatz

Nachbarn riefen Polizei

+ © 261news/Andre van Elten Mit einer Großfahndung suchte die Polizei eine Einbrecherbande in Sandkrug - jedoch erfolglos. © 261news/Andre van Elten

Sandkrug - Drei Einbrecher haben einen nächtlichen Großeinsatz in Sandkrug im Landkreis Oldenburg ausgelöst. Nach Angaben der Polizei stiegen die Diebe am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus ein.