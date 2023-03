Sandkruger Hobby-Brauer meldet sich mit „Delmenhorster Urtypen“ zur Bier-Weltmeisterschaft an

Von: Marten Vorwerk

Bierbrauer Dominik Bertram stellt in Sandkrug seine neue Biersorte vor, das „Delmenhorster Urtyp“. © vorwerk

Dominik Bertram braut seit 2016 hobbymäßig Bier. Mit seiner sechsten Sorte der Marke Balzbraeu ist er jetzt auch beim World Beer Cup dabei. Wie sein neuer Typ ankommt und wann er endlich in seiner eigenen Brauerei brauen kann, erzählt er in einem Gespräch.

Sandkrug/Delmenhorst – Jetzt ist der Bierbrauer Dominik Bertram aus Sandkrug sogar bei der Bier-Weltmeisterschaft dabei. Der 42-Jährige, der 2016 hobbymäßig mit dem Bierbrauen begann, hat sich mit seinem brandneuen „Delmenhorster Urtyp“ der Marke Balzbraeu beim sogenannten „World Beer Cup“ angemeldet. „Wir haben zwölf Flaschen nach Nashville in die USA geschickt. Dort wird von einer Jury zum Beispiel nach Geschmack, Bitterkeit oder Farbe bewertet. Im Mai bekommen wir Bescheid“, erzählt Bertram, als er unserer Zeitung in Sandkrug seine neue Biersorte vorstellt. „Die Chancen, dort zu gewinnen, sind gering“, räumt Bertram ein, der hauptberuflich Projektmanager bei der Firma „Premium Aerotec“ ist. Im vergangenen Jahr hätten sich allein aus Deutschland 102 Brauereien angemeldet.

Vergangene Woche hatte Bertram in die Billard- und Dartshalle „Hardball Café“ nach Delmenhorst eingeladen – zur ersten Verköstigung seiner nunmehr sechsten Sorte der Marke Balzbraeu. „Das Bier ist sehr gut angekommen. Es waren Stammgäste der Kneipe dort, aber auch Personen von Getränke-Märkten, die das Bier gekostet haben“, so Bertram. 1 800 Liter des „Delmenhorster Urtypen“ hat er in einer ersten Charge in der Oldenburger Brauerei „Oldenbräu“ abgefüllt – etwa die Hälfte davon in Fässern. „Bei der Produktion hat leider etwas nicht ganz funktioniert, deswegen sind einige Liter für das Flaschenbier verschüttgegangen. Das passiert aber“, erklärt Bertram. Es sei halb so schlimm.

WM-Bier ist dunkler, süffiger und schneller zu trinken

Der „Delmenhorster Urtyp“ wird nach dem Stil des „Wiener Lager“ gebraut. Das bedeutet: „Es ist dunkler und etwas süffiger und somit schneller zu trinken. Es ist untergärig, einfach ein Lagerbier“, erklärt Bertram.

Den Namen habe er gewählt, weil er sein Bier bald in seiner eigenen Brauerei in Delmenhorst herstellen will. Das Gebäude steht in der „Nordwolle“. Über den ehemaligen Hatter Bürgermeisterkandidaten Bastian Ernst, der im dortigen Stadtrat saß, stellte er den Kontakt zur Delmenhorster Wirtschaftsförderung her. Die hatte ihm das Areal der „Nordwolle“ vorgeschlagen. Mittlerweile läuft bei der Stadt der Bauantrag für die Brauerei. „Wie lange das dauert, bis der durch ist, weiß ich nicht. Ich will auch keine Prognosen abgeben“, sagt Bertram. Er hoffe, dass die Arbeiten in den nächsten Monaten beginnen können. In das Brauhaus will er „eine Art Gasthaus integrieren“.

Bier ist nach der Stadt Delmenhorst benannt – professioneller Bier-Brauer hilft seit Jahren mit

Der Name seiner neuen Sorte war schnell gefunden. Für eine Brauerei, die nach Delmenhorst möchte, müsse ein Bier auch nach der Stadt benannt sein, begründet Bertram. Das „American hell“, ebenfalls ein Lagerbier, fliegt für das „Delmenhorster Urtpy“ aus dem Sortiment. Somit gibt es neben der neuen Sorte noch das Pils, das „Pale Ale“, das „IPA“ und das alkoholfreie Bier. Die meisten davon, unter anderem der Urtyp, hat nicht mehr Bertram selbst, sondern Elko Alfons, ein professioneller Braumeister, gebraut. „Wir kannten uns über einen gemeinsamen Bekannten. Elko hat Brauwesen studiert und kann das besser als ich“, sagt Bertram und lacht.

Bisher könne er nicht allein vom Bierverkauf leben. Bertrams Traum sei, irgendwann mal sein Hobby zum Beruf zu machen. Er sagt: „Das wäre schon toll. Aber realistisch gesehen, wird das sicher noch einige Jahre dauern.“