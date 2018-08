„poppen.de“: Verhandlung gegen Hatter SPD-Ratsherr Oliver Toth wird fortgesetzt

Oldenburg/Hatten - Der Zivilprozess gegen den Hatter SPD-Ratsherren Oliver Toth vor dem Landgericht Oldenburg wird fortgesetzt. Die Vernehmung zweier Zeugen brachte dem Gericht am Mittwoch keine entscheidenden Kenntnisse, um ein Urteil fällen zu können. Vor allem technische Detailfragen blieben ungeklärt.

Katja Radvan, die ebenfalls für die SPD im Rat der Gemeinde Hatten sitzt, wirft Toth vor, 2016 ein gefälschtes Profil von ihr auf einer Internetseite für Sex-Kontakte erstellt zu haben (wir berichteten). Mutmaßlich, um ihre Chancen während des damaligen Kommunalwahlkampfes zu schmälern.

Zunächst wurde ein Beamter der Wildeshauser Polizei vernommen. Er hatte seinerzeit die Anzeige Radvans telefonisch aufgenommen. Dabei sei auch „ganz vage“ der Verdacht geäußert worden, dass das gefälschte Profil „kara26209“ auf dem Portal „poppen.de“ einen politischen Hintergrund haben könnte. Welchen Eindruck die Klägerin auf ihn gemacht hat, wollte der Vorsitzende Richter von ihm wissen. „Wie das so ist, wenn man auf so einer Seite ist – überrascht, entsetzt.“ Irgendwann sei während der Befragung auch der Name Toth gefallen, sagte der Beamte weiter aus. Den habe er dann auf einen Zettel geschrieben und seiner Akte beigefügt. Der Name sei ihm dann später bei einer Nachfrage bei dem Betreiber der Seite, der Firma „Service mit Herz“, wieder begegnet. Die Auskünfte gab ihm damals der Zeuge, der nach ihm vernommen wurde. Seinerzeit sei dann auch die Vermutung aufgekommen, dass der Hatter Sozialdemokrat etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Später habe er die Akte an das Fachkommissariat in Delmenhorst abgegeben, berichtete der Polizist.

Administrator ist oft ahnungslos

Auch die Vernehmung eines Administrators der Kontakt-Seite brachte das Gericht nicht wesentlich weiter. Der Zeuge, ein 37-Jähriger aus Berlin, konnte zwar Angaben zu den Abläufen rund um die Kontaktseite machen. Doch mit den genauen technischen Abläufen im Hintergrund war er nicht vertraut. So konnte er etwa nicht erläutern, inwieweit die drei Accounts, die dort auf Toths Namen registriert sind, miteinander verknüpft sind. Auch wer das Schmäh-Profil von welchem Ort oder mit welchem Gerät aufgerufen hat, vermochte er nicht zu sagen. „Da müssen sie einen Techniker fragen“, räumt er mehrmals ein. Seine Aufgaben in der „Rechtsabteilung“ des Unternehmens beschränkten sich eher auf den Kundenservice, gab er an. Der Sozialdemokrat Toth hatte zugegeben, zwei Konten bei „poppen.de“ zu unterhalten – er will sie für seine Arbeit bei der Steuerfahndung genutzt haben.

Von besonderem Interesse für das Gericht war der Inhalt sogenannter „Cookies“. Das sind kleine Computerprogramme, die etwa auf dem Rechner eines Internetnutzers gespeichert werden. Sie ermöglichen Rückschlüsse über das individuelle Nutzungsverhalten. Deren Inhalt sei ihn aber unbekannt, berichtete der „Service mit Herz“-Mitarbeiter. Auch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die Internetseite entzog sich seiner Kenntnis.

Eine andere zentrale Aussage vermochte der 37-Jährige ebenfalls nicht zu treffen: Nämlich, von wem die Bilddatei stammt, die in dem gefälschten „kara“-Profil zu sehen war. Augenscheinlich entspricht es zwar einem Foto, das Radvan damals ihrem Genossen Toth für den SPD-Wahlkampf zugesandt hatte. Ob es sich aber um genau dieselbe Datei handelt, wusste er nicht zu sagen.

Kein Fortschritt erreicht

„Wir sind im Moment nicht weiter“, resümierte der Vorsitzende schließlich, „ich habe mir mehr von der Befragung des Zeugen versprochen.“ Der Berliner sicherte dem Gericht allerdings zu, die infrage stehenden Daten zu sammeln und dem Gericht später schriftlich zu übermitteln.

Den Antrag von Radvans Anwalt, noch einmal den Delmenhorster Kriminalbeamten zu vernehmen, der 2016 mit dem Administrator telefoniert hatte, lehnte der Richter rundweg ab: „Was soll das bringen?“ Die weitere Frage an den Zeugen, ob es glaubwürdig sei, dass der Hatter Genosse die Sex-Profile dienstlich nutzte, ließ der Richter nicht zu: Die Antwort wäre „reine Spekulation“.

Gelassen reagierte auch Toths Anwalt. „Der Ball liegt auf Klägerseite“, resümierte er leicht süffisant. Außer „schwachen Indizien“ habe er heute nichts gehört. Und schon gleich gar nichts, was die Täterschaft seines Mandanten belege. Der Angeklagte selbst hatte die anderthalbstündige Verhandlung äußerlich gelassen über sich ergehen lassen, den Kopf meist auf eine Hand gestützt. Radvan hingegen wirkte angespannt. Sie verfolgte die Aussagen der beiden Zeugen hoch konzentriert und machte sich zahlreiche Notizen.

Der Prozess wird am Freitag, 28. September, um 9 Uhr im Saal 12 des Oldenburger Landgerichts fortgesetzt. Dann werden die Richter das erwartete Datenmaterial aus Berlin bewerten und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.

Ein strafrechtliches Verfahren gegen Toth war ursprünglich gegen eine Zahlung von 2 000 Euro eingestellt worden. Dieses gilt nicht als Schuldanerkenntnis. Radvan wollte aber die Schuld Toths festgestellt wissen und eine finanzielle Entschädigung für die öffentliche Bloßstellung, die sie erlitten hat. J fra