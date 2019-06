„Nicht mehr meine Partei: Radvan tritt aus

+ Hat die SPD verlassen: Katja Radvan

Kirchhatten – Katja Radvan ist aus der SPD ausgetreten. Die 44-jährige Kirchhatterin ist Mitglied im Rat der Gemeinde Hatten und des Kreistages des Landkreises Oldenburg. In einem Brief an die SPD-Geschäftsstelle in Delmenhorst, der unserer Zeitung vorliegt, hat sie ihre Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung gekündigt. In dem Text gibt sie an, dass eine konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht mehr gegeben sei: „Im Verlauf des vergangenen Jahres hat sich für mich herausgestellt, dass das nicht möglich ist, und, so glaube ich, auch nicht gewollt ist“, so Radvan. Der ihr von den Wählern übertragene Verantwortung könne sie „innerhalb der SPD-Fraktion des Ortsvereins Hatten nicht nachkommen“. Ihre Mandate in den Räten werde sie jedoch weiterhin wahrnehmen. Sie fühle sich den Wählern unverändert verpflichtet.