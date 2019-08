Nicht akzeptiert, sondern nur geduldet

Huntlosen/Sandkrug – Dieser Schritt ist mehr als ungewöhnlich: Vertreter von acht landwirtschaftlichen Familien aus Sandkrug haben am Dienstag zu einem Pressegespräch in das „Grüne Zentrum“ nach Huntlosen gebeten. Ihr Anliegen war dringlich – sie fühlen sie nicht mehr akzeptiert, eher nur noch geduldet in ihrem Heimatort. Mit dabei waren der Geschäftsführer des Kreislandvolkes Bernhard Wolff, Hattens Bürgermeister Dr. Christian Pundt sowie Landrat Carsten Harings. Es gehe darum, die Situation der Familien zu beschreiben aber auch darzustellen, wie – und nicht zuletzt auf welche Art und Weise – die gesellschaftliche Diskussion stattfindet.

„Wir bemühen uns, alles richtig zu machen, doch haben wird das Gefühl, alles falsch zu machen“, sagte Elke Backhus eingangs. Zusammen hatten die Sandkruger Landwirte eine rund 40 Punkte umfassende Liste mit Dingen erstellt, die ihnen aktuell Sorgen bereiten. Deswegen wollten sie die Aussagen während des rund einstündigen Gesprächs als Statements von allen Anwesenden verstanden wissen. Die eingangs beschriebene Situation beschleiche insbesondere junge Landwirte, denen trotz guter Ausbildung das Gefühl vermittelt werde, sich eigentlich nicht mit der Materie auszukennen, hieß es. Doch sei dies allzu oft auf der anderen Seite der Fall: Die Meinung vieler Kritiker fuße meist nur auf Hörensagen, aber nicht auf Fachwissen. Das betreffe die Arbeitsweise der Landwirtschaft vor Ort, aber auch die Sachzwänge, unter denen die Familien produzierten und leben müssten. „Ich würde eine Kuh auch noch mit der Hand melken, wenn ich das Zehnfache für die Milch bekomme“, sagte einer der Anwesenden. Die Vorstellung vieler Verbraucher sei eher „nostalgisch verklärt“ und fern von landwirtschaftlichen, teils auch biologischen Tatsachen. Darum, das wiederholten die Gesprächsteilnehmer ein ums andere Mal mit Nachdruck, stehen sie jederzeit für einen fairen Dialog auf Augenhöhe bereit: „Reden ist Silber, Zeigen ist Gold.“

Er könne natürlich nur auf Belange eingehen, die den ganzen Landkreis Oldenburg angehen, sagte Harings. Doch begrüße er den Versuch der Versammelten, Verständnis für die heutigen Bewirtschaftungsformen zu wecken – diese seien eben „nicht mehr so, wie in den 50er-Jahren“. Er bedankte sich für den Hinweis auf die Gesprächsbereitschaft. Gleichwohl: „Sie öffnen sich, dies wird aber nicht in Anspruch genommen“, stellte er fest. Dabei sei die Art des Dialogs wichtig. Es gelte ebenso zu verfolgen, was die Diskussion, mit den Menschen macht: Diejenigen, die sich „aus der Ferne auslassen“, sollten bedenken, was das teilweise bewirkt. „Ich habe Fälle von Kindern gehört, die ihren Geburtstag alleine feiern mussten, weil sie auf einem Bauernhof leben“, kritisierte Harings Fälle von Mobbing: „Es kann nicht Ziel sein, Teile der Gesellschaft auszugrenzen.“ Er wiederholte seine Kritik an den „unsozialen Medien“, wie er sie schon während der Eröffnung der „Landtage Nord“ formuliert hatte (wir berichteten).

Natürlich gebe es im Agrarbereich auch Problemfelder, so der Landrat weiter, etwa in Bezug auf Grundwasser, Umweltschutz oder Tierwohl. Diese gelte es „sachlich zu diskutieren“ und „Lösungen herbeizuführen“. Dies sei aber wiederum nur im respektvollen Dialog miteinander möglich. Das gelte auch für die ökonomischen Rahmenbedingungen: Denn die Landwirtschaft sei keine „Hobbytätigkeit“ – die Familien verdienten so ihren Lebensunterhalt. Und wenn geringere Erlöse – etwa durch die Vorgaben des Einzelhandels – drohten, werden in der Folge auf der anderen Seite Kosten gesenkt. In diesem Zusammenhang könne sich jeder überlegen, was ihm regionale Produkte wert seien. Deshalb appelliere er an alle Interessierten, die Gesprächsangebote zu nutzen.

Das sah Bürgermeister Pundt nicht anders: Es gelte, das Thema Regionalität in den Vordergrund zu rücken. Es könne nicht sein, dass Landwirte einerseits in ihrem Dasein angegriffen werden, deren Gegner aber den sachlichen Dialog verdrängten. Wer Regionalität wünsche, solle sich dem Gespräch stellen und erklären, wie er sich das Konzept vorstellt. Dann könne auf eine Umsetzung hingearbeitet werden. „Das ist ein gesellschaftliches Thema“, so Pundt. Die gegenwärtige Situation habe die Familien auf Höfen „zermürbt“, fasste Wolff zusammen: Es werde eine Diskussion über sie geführt, ohne sie einzubeziehen.

„Wir sind zu einem Dialog in Fairness und mit Verständnis bereit“, sagte Backhus abschließend für alle. Denn: „Wir sind die Bauern von nebenan.“ Und als solche betrieben sie ihren Beruf „mit ganz viel Herzblut“. fra