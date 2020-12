Neue Holzbrücke im Barneführer Holz

Wichtiger Kreuzungspunkt für Rad- und Wanderwege / 90 000 Euro Baukosten

+ © - Massives Fundament: Die Brücke soll lange halten. © -

Sandkrug/Sandhatten – In einer aufwendigen Aktion haben die Niedersächsischen Landesforsten die alte und abgängige Kroll-Brücke mitten im Barneführer Holz durch eine nagelneue Konstruktion ersetzt. Am Donnerstag erfolgte die Übergabe an die Landesforsten im Beisein von Revierförster Karl-Heinz Pelster. „Die Brücke stellt einen wichtigen Kreuzungspunkt für Wanderer und Radwege dar und dient rein touristischen Zwecken“, sagt Rainer Städing, Pressesprecher der Landesforsten.