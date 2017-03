Musik in Möbeltischlerei

Sandkrug - Der Hatter Kultur- und Tourismusverein veranstaltet am Sonnabend, 1. April, ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Möbeltischlerei Hattendorf am Mühlenweg 90 bei Sandkrug in der Gemeinde Hatten. Auf zwei Bühnen treten dort die Bands „4 for Blues“ und „Two jazzed“ auf.

Erstere spielt seit 24 Jahren den Boogie-, Rock-, Jazz- und Soulblues in allen Variationen unter der Voraussetzung, dass Groove und Feeling nicht zu kurz kommen, heißt es in der Ankündigung. So könne es vorkommen, dass ein Stück mal original klingt, beim nächsten Gig aber eine fetzigere Version den Vorzug erhalte.

„Two jazzed“: Das sind Jan Frerichs und Carsten Schulte. Das Duo steht für Jazz, Swing und Bossa, heißt es weiter. Was aber nicht bedeutet, dass keine aktuellen Stücke gespielt werden. „Die zwei Berufsmusiker verstehen sich darauf, eine bunte Mischung bekannter Stücke instrumental umzusetzen und ihnen somit eine besondere Note zu verleihen.“ Ihr Schaffen ist durch große Spielfreude und Spaß gekennzeichnet.

Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt Bratwurst und Getränke.